Over 200.000 evakueret i Frankrig og Spanien efter voldsomme skovbrande

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Mere end 200.000 mennesker er flygtet eller har fået besked på at lukke sig inde, efter at voldsomme skovbrande fredag hærgede store dele af Spanien og Frankrig. Den spanske regering har erklæret national undtagelsestilstand, mens franske myndigheder har beordret total evakuering af den populære ferieregion Cap Ferret ved Atlanterhavskysten, skriver The Guardian.

Ifølge britiske BBC kæmper myndighederne i Madrid mod, hvad lokale embedsmænd kalder “den værste brand i regionens historie”, mens franske brandfolk samtidig forsøger at inddæmme en ildebrand, der bevæger sig i retning af Bordeaux.

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Uforudsigelig ild har brændt 19.000 hektar

Myndighederne i det sydvestlige Frankrig har beordret evakuering “landsby for landsby” af Cap Ferret-halvøen, både til lands og til vands, i takt med at en “intens og meget uforudsigelig” skovbrand har lagt mere end 19.000 hektar – svarende til omkring 47.000 acres – skov øde, fremgår det af Guardians dækning.

Financial Times beskriver situationen som “uden fortilfælde” og peger på, at ekstrem varme kombineret med kraftig vind har fået brandene til at sprede sig hurtigt i begge lande. Ifølge avisen kæmper myndighederne i både Frankrig og Spanien i skrivende stund for at få bragt ilden under kontrol.

National undtagelsestilstand i Spanien

I Spanien har den nationale undtagelsestilstand givet centralregeringen udvidede beføjelser til at koordinere brandbekæmpelsen på tværs af de ramte regioner. BBC noterer, at brandene omkring Madrid betegnes som historisk alvorlige, og at lokale ressourcer flere steder har vist sig utilstrækkelige til at inddæmme flammerne alene.

Antallet af evakuerede er steget markant i løbet af dagen fredag. Mens BBC og Financial Times tidligere på dagen opgjorde tallet til henholdsvis 140.000 og 150.000 evakuerede på tværs af de to lande, er tallet ifølge Guardians seneste opgørelse nu passeret 200.000.

Hvad betyder det for investorer?

Selvom skovbrandene i første omgang er en humanitær og miljømæssig katastrofe, kan omfanget få økonomiske konsekvenser, som også er relevante for investorer. Sydfrankrig og Spanien er blandt Europas mest besøgte turistdestinationer, og massive evakueringer midt i højsæsonen kan ramme hoteller, luftfartsselskaber og øvrig rejseindustri i regionen økonomisk.

For forsikringsbranchen er skovbrande af denne størrelse en potentiel kilde til betydelige erstatningsudgifter, både til ejendomsskader og driftstab for berørte virksomheder. Store europæiske genforsikringsselskaber følger typisk den slags begivenheder tæt, da gentagne og mere ekstreme naturkatastrofer i Sydeuropa i de senere år har presset prisfastsættelsen af klimarelaterede risici i hele branchen.

Skovbrandene føjer sig desuden til et mønster af ekstremvejr, der i stigende grad indgår i investorers vurdering af klimarisiko i porteføljer med eksponering mod europæisk turisme, landbrug og forsikring. Endnu er det for tidligt at sætte tal på de samlede økonomiske skader, men både franske og spanske myndigheder arbejder fortsat på at få brandene under kontrol.

Kilder: The Guardian, BBC, Financial Times