Over 60 skibe angrebet siden marts: Olieprisen runder 100 dollar igen

Eskalerende angreb på skibsfart i Rødehavet, Hormuzstrædet og Sortehavet sender oliepriserne over 100 dollar og øger risikoen for global forsyning.

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Olieprisen er igen kravlet over 100 dollar tønden, efter at angreb på handelsskibe er blusset op på flere fronter samtidig. Ifølge CNBC er mere end 60 kommercielle skibe blevet angrebet i Den Persiske Golf, Hormuzstrædet og Omanbugten siden 1. marts, mens kampene også er intensiveret i Rødehavet og Sortehavet.

Det skriver CNBC, der beskriver en situation, hvor olieforsyningen nu presses fra flere geografiske brændpunkter på én gang. Tysk DW bekræfter, at fornyede angreb på skibsfarten i både Golfen og Rødehavet har givet oliemarkedet et “dobbelt slag”, som har sendt råoliepriserne op over den psykologisk vigtige grænse på 100 dollar per tønde.

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Flere brændpunkter presser forsyningskæderne

Det er ikke kun ét sted i verden, hvor olieskibene er i fare. Ifølge CNBC er der samtidig optrapning af kampe i Rødehavet, hvor angreb på skibsfarten allerede tidligere har tvunget rederier til at omdirigere ruter uden om Suezkanalen, samt i Sortehavet, hvor konflikten fortsat påvirker eksporten af olie og korn.

Hormuzstrædet er særlig kritisk for verdens energiforsyning, da en stor del af verdens olietransport passerer gennem det smalle stræde mellem Iran og Den Arabiske Halvø. Med over 60 registrerede angreb på kommercielle skibe siden marts måned er nervøsiteten på markederne steget markant, og forsikringspræmierne for skibsfart i regionen er tilsvarende gået op.

Oliepris over 100 dollar igen

DW beskriver, hvordan de gentagne angreb på skibsfarten i både Golfen og Rødehavet har sendt råolieprisen tilbage over 100 dollar tønden – et niveau, der tidligere har fungeret som en alarmerende milepæl for globale energimarkeder og inflationsudsigter.

Ifølge DW undersøger analytikere nu, hvilke faktorer der kan drive priserne endnu højere, hvis konflikten fortsætter med at eskalere. En længerevarende afbrydelse af skibsfarten gennem Hormuzstrædet vil kunne få vidtrækkende konsekvenser for den globale energiforsyning, da en betydelig andel af verdens olieeksport passerer gennem strædet dagligt.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. Stigende oliepriser kan presse inflationen op igen og dermed udskyde forventede rentelettelser fra centralbankerne, hvilket typisk rammer rentefølsomme aktier og obligationer.

Samtidig er situationen relevant for danske shippingaktier, da uro i Rødehavet og Hormuzstrædet historisk har påvirket fragtrater og omdirigering af ruter for store rederier med eksponering mod regionen. Energiselskaber og olieproducenter kan omvendt se stigende indtjening, hvis oliepriserne forbliver forhøjede over en længere periode.

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Kilder: CNBC, Dw