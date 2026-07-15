Overraskende svag juni-CPI sender odds for Fed-renteforhøjelse i frit fald

Amerikansk inflation faldt uventet i juni, og markedet har nu droppet forventningerne til en renteforhøjelse fra Fed i juli.

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Amerikansk inflation overraskede markedet i juni med et fald, der ifølge Coindesk viste et månedligt prisfald på 0,4 procent. Den svage måling har fået investorer til drastisk at nedjustere forventningerne til, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil hæve renten på sit møde sidst i juli.

Ifølge BBC faldt den årlige inflationstakt til 3,5 procent, primært drevet af faldende benzinpriser. Faldet kommer efter flere måneder, hvor markedet har frygtet, at vedvarende prispres kunne tvinge Fed til at stramme pengepolitikken yderligere.

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Markedet dropper forventning om renteforhøjelse

Reaktionen på de amerikanske renteobligationsmarkeder var umiddelbar. CNBC skriver, at amerikanske statsobligationsrenter faldt markant tirsdag, efter at inflationsrapporten viste sig langt svagere end ventet af analytikerne.

Faldende renter afspejler, at investorerne nu tillægger det langt mindre sandsynligt, at Fed vil stramme pengepolitikken på det kommende rentemøde. Ifølge Crypto Briefing er de indregnede odds for en renteforhøjelse styrtdykket efter offentliggørelsen af tallene, hvilket i sig selv fjerner en kilde til usikkerhed for både aktie- og obligationsmarkederne på kort sigt.

Samtidig pointeres det, at den underliggende kerneinflation – renset for de mere volatile energi- og fødevarepriser – fortsat ligger på et niveau, der kan give Fed anledning til at holde fast i en forsigtig linje i den kommende tid. Dermed er en fuldstændig aflysning af yderligere renteforhøjelser senere på året langt fra givet.

Geopolitisk uro kan vende billedet igen

BBC bemærker, at faldet i inflationen kommer på et tidspunkt, hvor den optrappede konflikt i Mellemøsten skaber usikkerhed om olie- og benzinpriserne fremadrettet. Falder benzinpriserne ikke bare midlertidigt, men stiger de igen som følge af uro ved for eksempel Hormuz-strædet, kan det hurtigt sende inflationen op igen og dermed også ændre markedets forventninger til Fed.

Det skaber en situation, hvor investorer må balancere en umiddelbart positiv inflationsnyhed op mod en fortsat anspændt geopolitisk situation, der kan påvirke energipriserne og dermed inflationen igen i de kommende måneder.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er den amerikanske inflationsudvikling central, fordi Fed’s rentepolitik påvirker både dollarkursen og de globale finansielle markeder, herunder danske C25-aktier med eksponering mod USA. Et fald i sandsynligheden for en renteforhøjelse har historisk understøttet risikovillige aktiver som aktier, mens det typisk lægger en dæmper på dollarens styrke over for kroner og euro.

Samtidig er obligationsrenterne relevante for danske investorer med eksponering mod amerikanske statsobligationer eller rentefølsomme fonde, da faldende amerikanske renter typisk smitter af på det globale renteniveau. Udviklingen bør derfor følges tæt, ikke mindst i lyset af den fortsatte usikkerhed omkring olieprisernes retning.

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Kilder: Cryptobriefing, CoinDesk, BBC, CNBC