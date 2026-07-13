Pakistansk krypto-topchef søger dialog efter fatwa mod digitale aktiver

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Pakistans myndighed for virtuelle aktiver har indledt en dialog med landets religiøse autoriteter, efter at en fremtrædende islamisk lærd har erklæret køb foretaget med kryptovaluta for uforeneligt med islamisk lov. Sagen sætter fokus på, hvordan et af verdens mest folkerige lande skal balancere religiøse normer med ambitioner om at regulere og udvikle et marked for digitale aktiver.

Ifølge Cointelegraph har den pakistanske tilsynsmyndighed for virtuelle aktiver mødtes med den anerkendte islamiske lærd Mufti Taqi Usmani, som står bag udtalelsen om, at kryptobetalinger strider mod islamisk ret. Myndigheden har efterfølgende opfordret til fortsat dialog om, hvordan digitale aktiver bør behandles juridisk og religiøst i landet.

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Fatwaen udfordrer reguleringsplaner

The Block skriver, at fatwaen har skabt debat om rammerne for digitale aktiver i Pakistan, og at mødet med Mufti Taqi Usmani blev afholdt netop for at adressere de rejste bekymringer. Usmani er en indflydelsesrig religiøs skikkelse inden for islamisk finans, og hans udtalelser vejer tungt både blandt religiøse ledere og i den brede befolkning.

En fatwa er ikke en juridisk bindende lov, men en religiøs udtalelse, der ofte har betydelig moralsk og social vægt i muslimske samfund. At en fremtrædende lærd betegner kryptokøb som “haram” – altså forbudt ifølge islamisk lov – kan derfor påvirke både den offentlige opinion og politiske beslutningstageres vilje til at fremme kryptoregulering.

Balancegang mellem tro og politik

Ifølge Crypto Briefing kan fatwaen komplicere Pakistans igangværende bestræbelser på at etablere et reguleringsmæssigt fundament for digitale aktiver. Landet har de seneste år vist stigende interesse for at organisere sit kryptomarked, blandt andet gennem oprettelsen af en dedikeret tilsynsmyndighed, men religiøse indvendinger kan nu bremse eller forsinke den udvikling.

Situationen illustrerer en bredere udfordring, som flere muslimsk-majoritetslande står over for: Hvordan man harmoniserer moderne finansiel teknologi med traditionel islamisk ret, der stiller specifikke krav til, hvad der kan betragtes som lovlig ejendom og handel. Spørgsmålet om, hvorvidt kryptovaluta besidder de egenskaber, som islamisk finans kræver af et gyldigt betalingsmiddel eller aktiv, har længe været omdiskuteret blandt religiøse lærde globalt.

Betydning for markedet og investorer

Pakistan har en stor befolkning med betydelig kryptointeresse, og landets holdning til digitale aktiver kan få indflydelse på investortilliden i regionen. Hvis myndighederne vælger at stramme reglerne som følge af religiøs modstand, kan det begrænse adgangen til kryptomarkeder for millioner af potentielle brugere.

For danske investorer er sagen primært interessant som endnu et eksempel på, hvor forskelligt kryptoregulering udvikler sig globalt – fra EU’s MiCA-regelsæt til religiøst funderede indvendinger i andre dele af verden. Sådanne lokale forhold kan påvirke likviditet og efterspørgsel i bestemte markeder, men har typisk begrænset direkte effekt på de store, globalt handlede kryptoaktiver som bitcoin og ether.

Det er endnu uklart, hvordan dialogen mellem den pakistanske tilsynsmyndighed og landets religiøse lærde vil ende, eller om fatwaen vil føre til konkrete lovændringer. Sagen understreger dog, at reguleringen af digitale aktiver i mange lande fortsat er under udvikling og påvirkes af langt mere end blot økonomiske hensyn.

Kilder: Cryptobriefing, Cointelegraph, Theblock