Palantir-aktien stiger 13 pct. efter kraftig vækst i amerikansk AI-efterspørgsel

Palantirs omsætning steg 93 pct. i andet kvartal, drevet af eksplosiv vækst i amerikanske kommercielle salg. Selskabet hæver nu forventningerne til hele året.

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Aktien i det amerikanske AI-softwareselskab Palantir Technologies steg omkring 12-13 procent, efter at selskabet præsenterede et kvartalsregnskab, der markant overgik markedets forventninger. Den kraftige kursreaktion kom, efter Palantir kunne fremvise en omsætningsvækst på 93 procent år-til-år i andet kvartal, drevet i særlig grad af eksplosiv efterspørgsel fra amerikanske kommercielle kunder.

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Det fremgår af selskabets regnskabsmeddelelse, som er omtalt af både Fortune og CNBC. Den amerikanske kommercielle omsætning – altså salg til virksomheder uden for offentlige myndigheder og forsvarssektoren – steg med hele 149 procent i forhold til samme periode sidste år. Det understreger, hvor hurtigt private amerikanske virksomheder efterspørger Palantirs AI-drevne dataplatforme i disse måneder.

Selskabet hæver forventningerne til hele året

Den stærke udvikling har fået Palantir til at opjustere sine forventninger til resten af 2026. Selskabets nye guidance for helåret ligger nu over de estimater, analytikere på Wall Street havde forud for regnskabet, hvilket ifølge Financial Times understøttes af tiltagende efterspørgsel fra amerikanske selskaber efter Palantirs AI-software.

Opjusteringen sender et signal om, at ledelsen ser den nuværende vækstrate som mere end en enkeltstående kvartalseffekt. Palantir har de seneste år positioneret sig som en central leverandør af AI-baserede analyseplatforme til både offentlige institutioner og private virksomheder i USA, og regnskabet peger på, at efterspørgslen fra den kommercielle sektor nu for alvor tager fart.

Fra myndighedskontrakter til bred kommerciel vækst

Palantir blev grundlagt med fokus på dataanalyse til efterretnings- og forsvarssektoren, men selskabet har de seneste år bevidst udvidet sin forretning til at omfatte almindelige virksomhedskunder. Det er netop denne del af forretningen, der ifølge CNBC nu vokser hurtigst, med en stigning i den amerikanske kommercielle omsætning på næsten 150 procent.

Den brede accelererende vækst kommer på et tidspunkt, hvor mange amerikanske virksomheder investerer massivt i AI-infrastruktur og softwareløsninger for at effektivisere drift og beslutningsprocesser. Palantirs regnskab understreger, at selskabet formår at omsætte den generelle AI-bølge til konkret, målbar omsætningsvækst – noget investorer i den bredere teknologisektor følger tæt.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier er Palantirs regnskab endnu et datapunkt i debatten om, hvor holdbar den nuværende AI-drevne vækst i teknologisektoren er. Selskabet handles til en relativt høj værdisætning i forhold til traditionelle softwareselskaber, og et regnskab, der markant overgår forventningerne samt medfører en opjustering af helårsguidance, kan derfor have stor kursmæssig betydning – hvilket kursstigningen på over 12 procent også illustrerer.

Samtidig fungerer Palantirs udvikling som en indikator for den bredere amerikanske AI-sektor, som mange danske investorer har eksponering mod gennem globale teknologifonde eller enkeltaktier. En fortsat kraftig vækst i kommercielle AI-kontrakter kan understøtte den optimisme, der har præget teknologiaktier gennem det seneste år, mens en eventuel opbremsning i fremtidige kvartaler kan sende et modsat signal til markedet.

Læs også: Palantir overgår forventninger: Omsætning op 93 pct. i andet kvartal

Kilder: Fortune, CNBC, Financial Times