Palantir-aktien stiger igen: Karp taler om et “overjordisk” kvartal

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Palantir Technologies fortsætter sin opgangskurve på markedet, efter selskabet igen har overgået analytikernes forventninger i sit seneste kvartalsregnskab. Omsætningen steg 93 pct. i forhold til samme periode året før og landede på 1,94 mia. dollar – klart over de omkring 1,8 mia. dollar, Wall Street havde ventet, ifølge The Guardian.

Læs mere: Palantir Aktie (PLTR): kurs, analyse og købsguide

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Nyheden sendte aktien op med op til 14 pct. i handlen efter lukketid, skriver Fortune, mens den steg omkring 10 pct. umiddelbart efter regnskabet blev offentliggjort. MarketWatch bekræfter, at aktien fortsætter fremgangen, drevet af det, der beskrives som en turbocharget vækst i selskabets AI-forretning.

Karp: “Folk tror på os for første gang”

Palantirs topchef, Alex Karp, har været kendt for sine skarpe udmeldinger om AI-industrien, men denne gang lagde han ikke fingrene imellem i forhold til egen begejstring. Ifølge Fortune sagde han i forbindelse med regnskabet: “For the first time people believe us” – altså at markedet for første gang tror på selskabets vækstfortælling.

Udmeldingen kommer, efter Palantir i flere år har været omdiskuteret blandt investorer, dels på grund af selskabets høje værdisætning, dels fordi dets AI- og analyseplatforme historisk har været tæt forbundet med offentlige myndigheder og forsvarssektoren snarere end almindelige erhvervskunder.

Vækst midt i AI-nervøsitet

Regnskabet kommer på et tidspunkt, hvor flere AI-relaterede aktier tidligere i år har været under pres på grund af bekymringer om, hvorvidt investeringerne i AI-infrastruktur og -software rent faktisk kan tjene sig hjem. The Guardian bemærker, at Palantir ikke har været immun over for denne nervøsitet, men at selskabets seneste tal alligevel skiller sig positivt ud fra en bredere strøm af blandede regnskaber i sektoren denne sæson.

Den kraftige vækst dækker over, at Palantir i stigende grad har formået at udbrede sin softwareplatform ud over de traditionelle offentlige og militære kunder til også at omfatte kommercielle virksomheder, hvilket ifølge selskabet er en central drivkraft bag den accelererende omsætning.

Kritik af samarbejde med myndigheder

Samtidig med de stærke finansielle resultater peger The Guardian på, at der er stigende kritik af Palantirs rolle i forbindelse med den amerikanske Trump-regerings arbejde med immigrationspolitik. Selskabets teknologi bruges blandt andet af amerikanske myndigheder i forbindelse med overvågnings- og analyseopgaver, hvilket har udløst protester og politisk debat om selskabets samfundsmæssige rolle.

Den type kontroverser har hidtil ikke sat sig tydeligt igennem på aktiekursen, som fortsat handles markant over niveauet fra for et år tilbage, drevet af investorernes tro på selskabets AI-drevne vækstpotentiale.

Hvad betyder det for danske investorer

Palantir er en af de mest omtalte AI-aktier blandt både institutionelle og private investorer, og selskabets kvartalstal fungerer ofte som en temperaturmåler for appetitten på AI-relaterede teknologiaktier generelt. En fortsat kraftig vækst kan give medvind til andre AI-tunge selskaber i porteføljer hos danske investorer, men den høje værdisætning og de politiske kontroverser om selskabets myndighedssamarbejde er samtidig faktorer, der kan skabe større kursudsving fremover.

Læs også: Palantir overgår forventninger: Omsætning op 93 pct. i andet kvartal

Kilder: MarketWatch, Fortune, The Guardian