Palantir: Britisk politikontrakt blev fejlagtigt blokeret pga. “værdier”

Palantir hævder, at en britisk politikontrakt uretmæssigt blev afvist på baggrund af opfattede "værdier" – en sag der kan få betydning for selskabets europæiske ekspansion.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Det amerikanske dataanalyseselskab Palantir Technologies hævder, at en kontrakt med et britisk politiorgan uretmæssigt blev blokeret på baggrund af opfattede “værdier” hos selskabet. Det skriver Investing.com, som citerer sagen som endnu et eksempel på den stigende modstand, Palantir møder i Europa, når det kommer til samarbejde med offentlige myndigheder om overvågnings- og analyseteknologi.

Læs mere: Palantir Technologies Aktie (PLTR): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Sagen føjer sig til en række kontroverser, som Palantir har oplevet i forbindelse med sit arbejde for politi og efterretningstjenester rundt om i verden. Selskabet, der er noteret på New York-børsen under tickeren PLTR, er kendt for sin softwareplatform, der bruges til at samle, analysere og visualisere store mængder data – blandt andet til brug for retshåndhævelse, forsvar og efterretningsarbejde.

Kritik af Palantirs rolle hos myndigheder

Palantir er blevet grundlagt af blandt andre investoren Peter Thiel og har gennem årene bygget en forretningsmodel, der i høj grad er rettet mod offentlige og statslige kunder. Selskabets teknologi bruges af amerikanske myndigheder, herunder forsvaret og grænsekontrollen, hvilket flere gange har udløst kritik fra menneskerettighedsorganisationer og borgerrettighedsgrupper, der peger på risici ved masseovervågning og databehandling af personoplysninger.

Ifølge Investing.com mener Palantir selv, at afvisningen af den britiske politikontrakt ikke skyldtes tekniske eller kommercielle forhold, men derimod en opfattelse af selskabets værdier. Det er uklart af det tilgængelige materiale, hvilket specifikt politiorgan der er tale om, eller hvilken størrelse kontrakten havde, men sagen understreger den politiske følsomhed, der omgiver Palantirs aktiviteter i Storbritannien og øvrige dele af Europa.

Betydning for investorer

For investorer er sagen relevant, fordi offentlige kontrakter udgør en central del af Palantirs vækststrategi og indtjeningsgrundlag. Selskabet har de seneste år forsøgt at udvide sin tilstedeværelse uden for USA, herunder i Storbritannien, hvor både forsvars- og sundhedssektoren har vist interesse for selskabets dataplatforme.

Hvis europæiske myndigheder i stigende grad vælger at holde sig fra Palantir på grund af selskabets omdømme eller opfattede værdigrundlag, kan det potentielt bremse den internationale ekspansion, som mange analytikere har peget på som en central vækstdriver for aktien. Palantir-aktien har de seneste år oplevet betydelig volatilitet, drevet blandt andet af skiftende forventninger til selskabets AI- og softwareforretning samt dets afhængighed af offentlige kontrakter.

Sagen kommer på et tidspunkt, hvor flere vestlige lande diskuterer, hvor stor en rolle private teknologiselskaber bør spille i offentlig sikkerhed og retshåndhævelse. For danske investorer, der følger Palantir eller den bredere forsvars- og dataanalysesektor, kan udviklingen i Storbritannien fungere som en indikator for, hvordan lignende debatter kan udspille sig i andre europæiske lande, herunder Danmark, hvor spørgsmål om databeskyttelse og myndighedssamarbejde med private techselskaber ligeledes har været til debat.

Det fremgår ikke af det tilgængelige materiale, hvordan Palantir konkret har reageret på afvisningen, eller om selskabet overvejer juridiske skridt. NPinvestor følger sagen og vil opdatere, hvis der kommer yderligere oplysninger om konsekvenserne for Palantirs britiske og europæiske forretning.