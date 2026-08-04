Palantir-chef Karp: AI-giganter vil gøre brugerne “afhængige som af stoffer”

Palantir-topchef Alex Karp fortsætter sit korstog mod store AI-laboratorier og anklager dem for at ville skabe afhængighed og udnytte virksomheders data.

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Palantir-topchef Alex Karp har igen skruet bissen på over for de store amerikanske AI-laboratorier. Ifølge CNBC beskylder Karp de såkaldte “frontier”-selskaber for at ville skabe afhængighed hos brugerne, idet han siger, at de “forsøger at gøre os afhængige som af stoffer”.

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Udtalelserne kommer i kølvandet på Palantirs seneste regnskabspræsentation og markerer en optrapning af Karps offentlige konflikt med de store AI-udviklere, som han længe har beskyldt for at have en anden dagsorden end virksomheders og samfundets interesser.

Kinesiske modeller får en uventet forsvarer

I et opsigtsvækkende udsagn afviser Karp, at kinesiske AI-modeller kan lastes for at “destillere” viden fra amerikanske modeller. Ifølge CNBC argumenterer Palantir-chefen for, at de amerikanske frontier-laboratorier selv har “destilleret al værdien af intellektuel ejendomsret, overalt” – altså at de vestlige tech-giganter allerede har hentet værdi fra andres data og IP, før nogen kinesisk aktør gjorde det samme.

Det er en usædvanlig position for en amerikansk techchef at indtage midt i den intensiverede rivalisering mellem USA og Kina om AI-dominans, hvor politikere og branchefolk normalt entydigt peger fingre efter Beijing for at kopiere amerikansk teknologi.

“De tror, de har ret til at kolonisere jeres virksomhed”

Angrebet på de store AI-laboratorier er ikke nyt for Karp. Ifølge Business Insider har Palantir-chefen tidligere sagt, at frontier-laboratorierne mener, de “har ret til at kolonisere jeres virksomhed” – en henvisning til, hvordan de største AI-udviklere efter hans opfattelse ønsker uindskrænket adgang til virksomheders data og systemer.

Business Insider beskriver, hvordan Karp og andre ledere i Palantir har koblet selskabets seneste fremgang til, at flere virksomheder og myndigheder i stigende grad efterspørger såkaldt “sovereign AI” – altså AI-løsninger, hvor kunden selv bevarer kontrollen over data og infrastruktur, i stedet for at overlade dem til de store, centraliserede AI-udbydere.

Budskabet fra Palantir er dermed klart: Mens konkurrenter som OpenAI, Google og Anthropic bygger stadig større og mere centraliserede modeller, positionerer Palantir sig som det alternativ, der lader kunderne bevare ejerskabet over deres egne data og beslutninger.

Hvorfor det betyder noget for investorer

For danske investorer, der følger AI-sektoren, er Karps retorik interessant af flere grunde. Dels fordi den understreger en stigende splittelse i techindustrien mellem selskaber, der bygger de store, generelle AI-modeller, og selskaber som Palantir, der lever af at implementere og styre AI hos virksomheder og myndigheder.

Dels fordi udmeldingerne kommer i forlængelse af et regnskab, hvor Palantir ifølge Business Insider netop har oplevet vækst drevet af den stigende efterspørgsel på databeherskelse og suveræn AI. Hvis den tendens fortsætter, kan det have betydning for, hvordan investorer vurderer konkurrenceforholdene mellem de store AI-laboratorier og de mere specialiserede softwareselskaber som Palantir.

Karps udtalelser skal desuden ses i lyset af, at Palantir i stigende grad positionerer sig som en central leverandør af AI-infrastruktur til både private virksomheder og offentlige myndigheder – herunder amerikanske forsvars- og efterretningsorganisationer. Det gør selskabets fortælling om datakontrol og “digital suverænitet” til en del af den kommercielle strategi, ikke blot en filosofisk pointe.

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Hverken CNBC eller Business Insider oplyser, om de store AI-laboratorier har kommenteret Karps seneste angreb. Palantirs aktiekurs har været præget af stor volatilitet det seneste år, i takt med at markedet forsøger at vurdere selskabets langsigtede rolle i det AI-drevne softwarelandskab.

Kilder: CNBC, Business Insider