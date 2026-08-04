Palantir overgår forventninger: Omsætning op 93 pct. i andet kvartal

Palantir slog Wall Streets forventninger med et regnskab, der sendte aktien op op til 14 pct. Amerikansk efterspørgsel efter AI-software driver væksten.

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Den amerikanske AI- og dataanalysevirksomhed Palantir Technologies har igen overrasket markedet positivt. Selskabet oplyser, at omsætningen i andet kvartal steg 93 procent år over år til 1,94 milliarder dollar, hvilket er langt over analytikernes forventning på omkring 1,8 milliarder dollar. Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, der blev fulgt op af en investorcall, hvor ledelsen gennemgik tallene.

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Regnskabet fik straks aktien til at stige markant i eftermarkedshandlen. Ifølge medieopgørelser steg Palantir-aktien med op til 14 procent efter regnskabets offentliggørelse, mens andre kilder oplyser en umiddelbar kursstigning på omkring 10 procent, før den fladede lidt ud i den efterfølgende handel.

Amerikanske virksomheder trækker væksten

Ifølge Financial Times er en central del af forklaringen på fremgangen den stigende efterspørgsel fra amerikanske virksomheder efter Palantirs AI-software. Selskabets amerikanske salg steg med 23 procent, hvilket ledelsen fremhæver som et tegn på, at flere virksomheder nu er villige til at investere i kunstig intelligens til forretningskritiske opgaver.

Palantir har traditionelt hentet en stor del af sin omsætning fra offentlige og militære kontrakter, men selskabet har i de seneste kvartaler forsøgt at udvide sin kommercielle kundebase i USA. Ledelsen peger på, at flere amerikanske selskaber efterspørger AI-løsninger, hvor de selv har kontrol over deres data og infrastruktur – i modsætning til at overlade det til eksterne AI-udbydere.

Palantirs topchef, Alex Karp, kommenterede tallene og betegnede kvartalet som et vendepunkt for virksomhedens omdømme på markedet. »For første gang tror folk på os,« sagde han ifølge Fortune i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet.

Vækst trods AI-nervøsitet på markedet

Regnskabet kommer på et tidspunkt, hvor investorer generelt har været mere forbeholdne over for AI-relaterede aktier efter en periode med kursfald i sektoren tidligere på året. Palantir har ikke været immun over for den bredere skepsis, men kvartalets tal viser, at selskabet formår at levere vækst, der ligger markant over markedets forventninger.

Palantirs forretningsmodel bygger på software, der samler og analyserer store datamængder for både myndigheder og private virksomheder. Selskabet har i flere kvartaler i træk formået at accelerere sin vækst, hvilket har gjort det til en af de mest omtalte AI-aktier på Wall Street, samtidig med at værdisætningen af selskabet flere gange er blevet kritiseret for at være for høj i forhold til de faktiske indtjeningstal.

Selskabets rolle i forbindelse med amerikanske myndigheders arbejde – herunder kontrakter relateret til immigrationskontrol under Trump-administrationen – har samtidig mødt stigende kritik og protester. Den politiske opmærksomhed om Palantirs myndighedskontrakter fortsætter dermed sideløbende med, at selskabets kommercielle forretning vokser.

Betydning for danske investorer

Palantir er en af de mest omtalte AI-aktier blandt private investorer, også i Danmark, hvor selskabet ofte handles via internationale mæglerplatforme. Kvartalets kraftige kursreaktion illustrerer, hvor følsomt markedet reagerer på AI-selskabers vækstsignaler, og hvor stor vægt investorer lægger på, om efterspørgslen efter AI-software er reel eller blot forventningsbaseret.

For danske investorer, der følger den amerikanske teknologisektor og AI-temaet bredt, er Palantirs regnskab endnu et datapunkt i en periode, hvor selskabernes evne til at omsætte AI-hype til faktisk omsætning i stigende grad er det, markedet lægger vægt på – snarere end løfter om fremtidig vækst.

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Kilder: Financial Times, Seeking Alpha, Business Insider, Fortune, The Guardian