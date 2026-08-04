Palantir slår Wall Street med 125 mio. dollar – aktien stiger 7 pct.

Palantir leverede et stærkt andet kvartal med 93 pct. omsætningsvækst og hævet guidance. Aktien steg over 7 pct. i efterhandlen efter regnskabet.

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Palantir Technologies overgik samtlige analytikerforventninger i sit regnskab for andet kvartal og hævede samtidig sin forventning til hele året. Det fik aktien til at stige mere end 7 procent i den efterfølgende handel mandag, ifølge BeInCrypto.

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Den amerikanske data- og AI-analysevirksomhed rapporterede en omsætning på 1,94 milliarder dollar i kvartalet – en stigning på 93 procent i forhold til samme periode året før. Det justerede resultat per aktie landede på 41 cents, hvilket ligger over det niveau markedet havde ventet, fremgår det af selskabets regnskabsoplysninger.

Endnu et kvartal med markant vækst

Palantir har over de seneste kvartaler leveret gentagne overraskelser på både top- og bundlinje, og seneste regnskab føjer sig til rækken. Selskabet slog forventningerne på samtlige centrale nøgletal, og den kraftige vækst understreger, hvor stor efterspørgslen på AI-drevne dataanalyseløsninger fortsat er blandt både offentlige og kommercielle kunder i USA.

Detaljerne om regnskabet blev uddybet på selskabets telefonkonference for andet kvartal, hvor ledelsen gennemgik udviklingen i forretningen, fremgår det af transskriberingen af opkaldet, som er offentliggjort via Seeking Alpha.

Opjusteret guidance sender et signal til markedet

Ud over det stærke kvartalstal valgte Palantir at hæve sine forventninger til resten af året. En opjustering af guidance bliver ofte tolket som et tegn på, at ledelsen ser fortsat momentum i efterspørgslen, og det er typisk en af de faktorer, der får investorer til at reagere kraftigt – hvilket også var tilfældet denne gang, hvor aktien steg markant i timerne efter offentliggørelsen.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske AI- og techaktier gennem globale indeksfonde eller enkeltaktier, er Palantirs regnskab endnu et datapunkt i debatten om, hvorvidt de massive AI-investeringer i selskaber som Palantir, Nvidia og andre store teknologiselskaber begynder at omsætte sig til reel og målbar forretningsvækst frem for blot forventninger.

Aktien fortsætter den stejle kurve

Palantir-aktien har allerede haft en markant stigning gennem det seneste år, drevet af stigende kontrakter inden for både forsvar, offentlig sektor og kommercielle virksomheder, der i stigende grad implementerer selskabets AI-platform. Den seneste kursreaktion på over 7 procent i efterhandlen føjer sig til en periode, hvor selskabet flere gange har overrasket positivt på både omsætning og indtjening.

Selv om Palantir historisk har handlet til en høj værdisætning i forhold til traditionelle nøgletal, peger den fortsatte vækstrate i retning af, at markedet fortsat er villig til at prise selskabets AI-eksponering højt – i hvert fald indtil næste kvartalsregnskab sætter tal på, om væksten kan fortsætte i samme tempo.

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Kilder: Beincrypto, Seeking Alpha