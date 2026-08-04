Palantir-topchef: AI-giganter vil “kolonisere” virksomheders data

Palantir-chef Alex Karp kobler selskabets Q2-vækst til virksomheders frygt for at miste kontrol over egne data til store AI-labs.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

PLTR.US 125,65 ▲ +2,10% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Palantir Technologies’ topchef Alex Karp har i forbindelse med selskabets seneste kvartalsregnskab kastet et skarpt lys over, hvad han beskriver som en magtkamp om virksomheders data. Ifølge Karp mener flere af de store, toneangivende AI-laboratorier reelt, at de “fortjener at kolonisere” virksomheders forretning gennem deres AI-teknologi.

Læs mere: Palantir Technologies Aktie (PLTR): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Udtalelsen faldt i forbindelse med Palantirs kvartalsopdatering, hvor selskabets ledelse ifølge Business Insider knyttede den fortsatte vækst i andet kvartal 2026 direkte til en voksende bekymring blandt virksomheder for at miste kontrollen over deres egne data og systemer til eksterne AI-udbydere.

Sovereign AI som vækstmotor

Palantirs ledelse peger på, at efterspørgslen efter det, der kaldes “sovereign AI” — altså AI-løsninger, hvor virksomheder eller myndigheder selv bevarer kontrollen over data, infrastruktur og modeltræning — er en central drivkraft bag selskabets forretning. Det er en klar kontrast til den model, hvor virksomheder blot abonnerer på tjenester fra de store AI-labs og dermed overlader både data og strategisk kontrol til tredjepart.

Ifølge Karp og andre ledende medarbejdere i selskabet oplever Palantir, at flere kunder aktivt søger alternativer, der giver dem mulighed for at bevare ejerskabet over deres data, fremfor at gøre sig afhængige af de dominerende AI-udbydere. Denne dynamik fremhæves som en væsentlig forklaring på selskabets fortsatte vækst i det seneste kvartal.

Skarp retorik fra topchefen

Karp er kendt for en direkte og til tider konfrontatorisk retorik, og udtalelsen om, at frontier AI-labs mener sig berettigede til at “kolonisere” virksomheders data, føjer sig til en række markante kommentarer fra Palantir-chefen om konkurrenterne i AI-branchen. Retorikken understreger samtidig, hvordan Palantir positionerer sig som et modstykke til de store, generelle AI-modeller fra techgiganterne — med et budskab om datasuverænitet og kontrol som selskabets kernefortælling over for kunderne.

Denne positionering er ikke kun retorisk, men indgår også direkte i selskabets kommercielle strategi, hvor Palantir sælger sig selv som en partner, virksomheder og myndigheder kan stole på, netop fordi data forbliver under kundens egen kontrol.

Hvad betyder det for investorer?

For danske investorer, der følger den amerikanske AI-sektor tæt, er Palantirs seneste kvartalsopdatering endnu et signal om, at markedet for virksomheds-AI fortsat udvikler sig i flere spor. Mens giganter som Microsoft, Google og OpenAI dominerer med brede, cloud-baserede AI-modeller, forsøger Palantir at differentiere sig ved at appellere til virksomheder og offentlige myndigheder, der prioriterer datakontrol og sikkerhed højere end bekvemmelighed.

Palantir-aktien har i en periode været en af de mest omtalte AI-relaterede aktier på det amerikanske marked, og selskabets kvartalsvise regnskaber følges tæt af analytikere, der forsøger at vurdere, om væksten kan fastholdes i takt med, at konkurrencen om enterprise-AI-kunder skærpes. Karps kommentarer om “kolonisering” af virksomheders data understreger, at kampen om denne kundegruppe i stigende grad handler om tillid og kontrol snarere end blot teknisk ydeevne.

For investorer, der overvejer eksponering mod AI-sektoren, illustrerer sagen samtidig en bredere tendens: Virksomheder verden over er begyndt at stille skarpere krav til, hvem der reelt kontrollerer deres data i takt med, at AI-værktøjer integreres dybere i kerneforretningen — en udvikling, der kan få betydning for, hvilke AI-selskaber der ender med at vinde de største og mest langsigtede kontrakter.

Kilder: Seeking Alpha, Business Insider