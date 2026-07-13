Palantir-topchef buser ud mod OpenAI og Anthropic efter rekordkvartal

Alex Karp leverede en skarp dom over konkurrenterne OpenAI og Anthropic, samtidig med at Palantir meldte om historisk høj vækst og opjusterede forventningerne.

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Palantir-topchef Alex Karp har ikke lagt fingrene imellem, da han i et interview på CNBC’s Squawk Box vurderede konkurrenterne OpenAI og Anthropic. Udmeldingen kommer, samtidig med at Palantir netop har leveret det stærkeste kvartal i selskabets historie målt på omsætningsvækst.

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Ifølge TheStreet steg Palantirs amerikanske kommercielle omsætning med hele 133 procent i første kvartal af regnskabsåret 2026 sammenlignet med samme periode året før. Det er den højeste vækstrate, dataanalyse-selskabet nogensinde har præsteret, og resultatet fik Palantir til at hæve sine forventninger til hele året med 10 procentpoint.

Karp lægger ikke fingrene imellem

På trods af – eller måske netop på grund af – de stærke tal valgte Karp at bruge sin tid i CNBC-studiet til at forholde sig direkte til to af de mest omtalte navne i AI-branchen: OpenAI og Anthropic. Ifølge TheStreet leverede Palantir-topchefen en decideret “blunt verdict” over konkurrenterne, hvilket understreger, at rivaliseringen om markedet for virksomheds-AI ikke bliver mindre intens, selv om alle parter oplever massiv vækst i efterspørgslen.

Palantir har traditionelt positioneret sig anderledes end de rene sprogmodel-udviklere som OpenAI og Anthropic. Selskabet fokuserer på at implementere AI-værktøjer direkte hos store virksomheder og myndigheder gennem sin såkaldte Artificial Intelligence Platform (AIP), fremfor selv at udvikle grundlæggende sprogmodeller. Den forretningsmodel ser nu ud til at give afkast i form af eksplosiv kommerciel vækst i USA.

Rekordvækst driver opjustering

Den kraftige stigning i amerikansk kommerciel omsætning har fået Palantirs ledelse til at revidere selskabets forventninger til resten af regnskabsåret markant op. En opjustering på 10 procentpoint er usædvanlig stor for et selskab i Palantirs størrelse og signalerer, at ledelsen har høj tillid til, at efterspørgslen efter selskabets AI-løsninger fortsætter uafbrudt.

For investorer er tallene et vigtigt signal om, at AI-boomet ikke kun gavner de rene modeludviklere, men også de selskaber, der specialiserer sig i at implementere teknologien i praksis hos virksomheder og offentlige institutioner. Palantir har i flere år arbejdet på at udvide sin kundebase ud over de traditionelle forsvars- og efterretningskunder til også at omfatte private virksomheder, og det arbejde ser nu ud til at bære frugt.

Betydning for danske investorer

Palantir-aktien har i de seneste år været en af de mest omtalte AI-relaterede aktier på de amerikanske børser og følges tæt af mange danske investorer med eksponering mod amerikanske teknologiaktier. Den kraftige vækst i den kommercielle forretning kan understøtte aktiens værdiansættelse, som af flere analytikere ellers er blevet kritiseret for at være høj i forhold til selskabets indtjening.

Samtidig understreger Karps udtalelser om OpenAI og Anthropic, at konkurrencen i AI-branchen fortsat er hård, og at markedet endnu ikke har afgjort, hvilke forretningsmodeller der vil vise sig mest holdbare på længere sigt. For investorer, der overvejer eksponering mod AI-sektoren, er det et tegn på, at der stadig er betydelig usikkerhed om, hvem der ender som de egentlige vindere, når hypen på et tidspunkt bliver testet af faktiske indtjeningstal.

Kilder: Yahoo Finance, Thestreet