Paramount udsætter Warner Bros. Discovery-opkøb til 2027 efter statssøgsmål

Paramount Skydane har accepteret at udskyde sin 110 mia. dollar-overtagelse af WBD til senest juni 2027, mens 12 amerikanske delstater udfordrer fusionen i retten.

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Paramount Skydance har indvilget i at udsætte sin store overtagelse af Warner Bros. Discovery (WBD) til så sent som 1. juni 2027. Det fremgår af retsdokumenter indgivet fredag, som både CNBC, Financial Times og The Guardian omtaler. Aftalen kommer, efter at 12 amerikanske delstater anført af Californien har rejst retslige indvendinger mod den milliardtunge fusion.

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Selskabet havde ellers tidligere meldt ud, at det ventede at lukke handlen med WBD inden udgangen af september. Den plan er nu skrottet til fordel for en langt mere fleksibel — men også langt mere usikker — tidshorisont, hvor fusionen først kan gennemføres, når en domstol har taget stilling til delstaternes indsigelser, eller senest ved udgangen af juni 2027.

Delstater fik foreløbigt forbud

Baggrunden er en gruppe på 12 amerikanske delstater, som i denne uge fik en domstol til at udstede et midlertidigt forbud — en såkaldt temporary restraining order — der blokerede for, at fusionen kunne lukkes i 28 dage. Forbuddet skulle give tid til, at en anmodning om et mere permanent, foreløbigt påbud (preliminary injunction) kunne behandles, oplyser The Guardian.

Ved i stedet at indgå en frivillig aftale om at fryse fusionen frem til juni 2027 undgår Paramount Skydance og WBD, at sagen udvikler sig til en akut retslig kamp om et hastigt indgreb. Samtidig får parterne ro til at få afklaret de juridiske indsigelser, uden at en deadline i september presser processen unødigt.

Paramount kalder aftalen en sejr

Selv om udsættelsen på papiret ligner et tilbageslag, fremstiller Paramount det som en fordel. Ifølge CNBC har selskabet betegnet aftalen som en “significant win” — altså en betydelig sejr — fordi den fjerner risikoen for et akut retligt sammenstød og i stedet giver en klar, aftalt tidsramme for, hvornår fusionen senest skal være afklaret.

Financial Times beskriver situationen som en “omfattende udsættelse”, hvor de to mediegiganter reelt sætter overtagelsen på pause, indtil retten har vejet delstaternes indsigelser mod fusionens fordele. Sagens kerne handler ifølge de involverede kilder om konkurrencemæssige og regulatoriske bekymringer ved, at to af USA’s store medie- og streamingaktører smelter sammen.

Hvad betyder det for investorer?

Fusionen mellem Paramount Skydance og Warner Bros. Discovery er en af de største mediehandler i nyere tid, med en samlet værdi angivet til omkring 110 mia. dollar ifølge The Guardian. En udskydelse på op mod halvandet år skaber betydelig usikkerhed for aktionærer i begge selskaber, da hverken tidshorisonten for en eventuel gennemførelse eller udfaldet af delstaternes søgsmål er afklaret.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske medie- og streamingaktier — enten direkte eller via globale fonde — er sagen et eksempel på, hvordan regulatorisk og juridisk modstand kan trække store selskabsovertagelser i langdrag. Det kan skabe kurssving i både Paramount- og WBD-aktien, indtil der kommer klarhed om, hvorvidt fusionen overhovedet bliver gennemført som planlagt.

Sagen understreger samtidig, at amerikanske delstatsmyndigheder i stigende grad er villige til at gå rettens vej for at udfordre store fusioner i medie- og teknologisektoren — en tendens, der kan få betydning for fremtidige konsolideringer i branchen, også dem der involverer selskaber med interesse for europæiske og danske investorer.

Kilder: CNBC, Financial Times, The Guardian