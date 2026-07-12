Paramount-WBD-fusion rammer juridisk forhindring – statslig modstand forsinker aftale

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Paramount Skydances opkøb af Warner Bros. Discovery er stødt på uventet modstand, efter en gruppe amerikanske delstater har rejst juridiske indsigelser mod fusionen. Det sker på trods af, at det amerikanske justitsministerium allerede i juni afsluttede sin antitrust-undersøgelse og gav grønt lys til handlen, skriver TheStreet.

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David Ellison, der står i spidsen for Paramount Skydance, brugte otte måneder på at overbevise myndighederne i Washington om, at en sammenlægning med Warner Bros. Discovery ville styrke konkurrencen i Hollywood snarere end svække den. Den strategi lykkedes tilsyneladende over for justitsministeriet, men flere delstater ser sagen anderledes.

Delstater trækker i forskellige retninger

Ifølge Seeking Alpha har Oregon dog trukket sig fra sin indsigelse mod opkøbet, hvilket fjerner én af de juridiske forhindringer for aftalen. Det tyder på, at pres fra delstaternes side ikke er ensartet, og at nogle myndigheder er blevet overbevist om, at fusionen ikke udgør en konkurrenceretlig trussel.

Andre delstater fastholder dog deres modstand, hvilket ifølge TheStreet skaber usikkerhed om, hvornår og hvordan aftalen kan gennemføres i sin fulde form. Sagen illustrerer, hvordan store medieopkøb i USA i stigende grad bliver udfordret på delstatsniveau, selv efter at føderale myndigheder har givet deres godkendelse.

Hvad betyder det for aftalen

Den juridiske uklarhed betyder, at fusionen mellem de to mediegiganter kan blive forsinket, selv om den overordnede godkendelse fra justitsministeriet allerede er på plads. For investorer i Paramount Skydance og Warner Bros. Discovery kan sagen skabe usikkerhed om tidshorisonten for, hvornår synergieffekter og en samlet virksomhedsstruktur reelt kan realiseres.

Sammenlægningen af Paramount og Warner Bros. Discovery ville skabe en af de største medievirksomheder i USA, med et bredt katalog af film, streamingtjenester og tv-kanaler. Netop derfor følges sagen tæt af både konkurrenter og finansielle markeder, da udfaldet kan få betydning for konkurrencesituationen i hele underholdningsindustrien.

Dansk perspektiv

For danske investorer, der følger amerikanske medieaktier, understreger sagen en generel tendens: Store fusioner i USA kan møde modstand fra flere myndighedsniveauer på samme tid, hvilket forlænger usikkerheden om, hvornår en aftale reelt lukkes. Det gælder ikke mindst i sektorer som medier og teknologi, hvor konkurrenceretlige spørgsmål ofte fylder mere end tidligere.

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Kilder: Thestreet, Seeking Alpha