Paramounts opkøb af Warner Bros. Discovery udskudt til 2027 efter myndighedsuenighed

Regulatorer i USA, EU og Storbritannien er uenige om Paramounts opkøb af Warner Bros. Discovery. Forsinkelse kan koste 1,7 mia. dollar ekstra – eller udløse bod på 7 mia.

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Paramounts planlagte opkøb af Warner Bros. Discovery (WBD) er igen skubbet i tid. Ifølge Forbes har amerikanske, europæiske og britiske konkurrencemyndigheder ikke samme opfattelse af, hvordan aftalen skal behandles, hvilket har forlænget den regulatoriske proces betydeligt.

CNBC bekræfter, at Paramount fredag meddelte, at selskabet har accepteret at udskyde overtagelsen af WBD til så sent som juni 2027. Det sker midt i en juridisk udfordring af transaktionen, og Paramount betegner selv den nye tidsplan som en “betydelig sejr”.

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Fra september-deadline til 2027

Paramount havde oprindeligt meldt ud, at man forventede at afslutte opkøbet af WBD inden udgangen af september. Den plan er nu skrottet, og parterne har i stedet aftalt en markant længere tidshorisont, hvor deal’en tidligst kan falde på plads senere – og i værste fald først i midten af 2027, skriver CNBC.

Forsinkelsen skyldes ifølge Forbes, at amerikanske myndigheder, EU-Kommissionen og britiske konkurrencemyndigheder ikke er enige om, hvordan fusionen mellem de to mediegiganter skal vurderes. Uenigheden mellem tre af verdens tungeste regulatoriske apparater betyder, at Paramount og WBD reelt skal navigere tre forskellige tidslinjer og krav, før aftalen kan lukkes endeligt.

Prisen kan stige med 1,7 mia. dollar

Den forlængede proces har direkte konsekvenser for prisen på aftalen. Ifølge Forbes indeholder deal-strukturen en klausul, der gør, at prisen på WBD kan stige med op mod 1,7 mia. dollar, hvis handlen glider ind i oktober. Det er en betydelig ekstraregning, som Paramount potentielt skal bære alene, fordi tidsplanen er skredet.

Samtidig er der en modsatrettet risiko forbundet med at trække sagen for langt: Ifølge Forbes kan en eventuel kollaps af aftalen udløse en termineringsbod på op mod 7 mia. dollar. Det giver begge parter en stærk økonomisk interesse i at få aftalen igennem – men også et incitament til at undgå yderligere forsinkelser, som fordyrer eller ligefrem truer transaktionen.

Paramount kalder udskydelsen en sejr

Trods den lange udskydelse fremstiller Paramount selv aftalen om den nye tidsplan som positiv. Ifølge CNBC beskriver selskabet den forlængede frist til juni 2027 som en “betydelig sejr” i lyset af den verserende juridiske udfordring af opkøbet. Formuleringen tyder på, at alternativet – et pludseligt sammenbrud af aftalen eller en tvunget hurtig afvikling under juridisk pres – ville have været langt værre for Paramount.

For investorer i mediesektoren er sagen et eksempel på, hvor kompliceret og langstrakt store grænseoverskridende medie-fusioner er blevet, når flere store jurisdiktioner skal godkende samme handel. Uenigheden mellem amerikanske, europæiske og britiske myndigheder illustrerer, at regulatorisk risiko i dag kan være mindst lige så afgørende for en dealtidslinje som selve forhandlingerne mellem parterne.

Betydning for danske investorer

Selvom hverken Paramount eller Warner Bros. Discovery er noteret på danske eller europæiske børser med stor dansk ejerandel, er sagen relevant for investorer, der følger den globale mediesektor eller har eksponering via amerikanske indeksfonde. Prisstigningen på 1,7 mia. dollar og risikoen for en bod på 7 mia. dollar viser, hvor store beløb der reelt står på spil i store amerikanske M&A-transaktioner, og hvordan regulatorisk usikkerhed kan påvirke værdiansættelsen af de involverede selskaber i månedsvis – noget der også kan smitte af på kurserne på europæiske medieaktier, der handles i takt med de store amerikanske konkurrenter.

Sagen understreger desuden, hvor afgørende timing er i milliardstore virksomhedsopkøb: Selv få måneders forsinkelse kan udløse klausuler, der flytter hundredvis af millioner eller milliarder af dollar mellem parterne – en risiko, som analytikere og investorer bør holde øje med, når store fusioner trækker ud på grund af international regulering.

Kilder: Forbes, CNBC