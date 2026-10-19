PARKEN undersøger helt eller delvist salg af F.C. København

Bestyrelsen i PARKEN vil undersøge et frasalg af fodboldaktiviteterne. Gyldendal, Føroya Banki og Lollands Bank hævede deres forventninger.

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment vil undersøge strategiske muligheder for selskabets fodboldaktiviteter. Det oplyste selskabet i en selskabsmeddelelse tirsdag 13. oktober kl. 14.34. Ifølge meddelelsen indgår et helt eller delvist frasalg af F.C. København, kvindefodbolden og ejerandelen i FC Rosengård i overvejelserne. Overskriften på meddelelsen nævner også stadion.

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Gyldendal og to banker hæver forventningerne

Gyldendal meddelte onsdag 14. oktober, at selskabet hæver forventningerne til både omsætning og EBIT-margin for 2026. Omsætningen ventes nu at blive 920-960 mio. kr. mod tidligere 890-950 mio. kr.

Føroya Banki fulgte trop torsdag 15. oktober. Banken hæver forventningen til nettoresultatet for 2026 fra 190-235 mio. kr. til 225-255 mio. kr. I en meddelelse tirsdag 13. oktober oplyste banken, at den har udstedt Senior Non-preferred obligationer for 250 mio. kr. med en løbetid på 6 år. Lollands Bank meddelte fredag 16. oktober, at banken opjusterer sit forventede resultat før skat for 2026 til 120-135 mio. kr. Det tidligere spænd var 100-125 mio. kr.

SEB rammes af tilsyn og indgår forlig

Skandinaviska Enskilda Banken oplyste onsdag, at det svenske finanstilsyn efter en gennemgang af bankens interne risikomodeller har besluttet en midlertidig stigning i de risikovægtede aktiver på ca. 150 mia. svenske kr. Det mindsker kapitalbufferten med 120 basispoint. Torsdag fulgte meddelelsen om et forlig med New York-myndigheden DFS, hvor SEB betaler 33 mio. USD. Sagen handler om bankens tidligere kundekontrol og transaktionsovervågning i Baltikum i perioden 2015-2019.

Q-Interline oplyste onsdag, at selskabet har hentet 14,5 mio. kr. i en rettet emission. Selskabet udstedte 5.790.000 nye aktier til kurs 2,50 kr. til 12 investorer, herunder storaktionærerne Nescon ApS og Stengård Invest ApS samt direktionen.

Fredag 16. oktober meddelte UBS Group AG, at selskabet pr. 9. oktober ejer mere end 5 % af aktiekapitalen og stemmerne i Bang & Olufsen. Netcompany Group oplyste fredag, at The Goldman Sachs Group 12. oktober kontrollerede 1.972.868 stemmerettigheder, svarende til 4,29 % af stemmerne.

Offentliggjort Selskab Type Kort fortalt 13/10 12.22 Genmab Selskabsmeddelelse DARZALEX-salget nåede 4.239 mio. USD i tredje kvartal 2026 13/10 14.34 PARKEN Sport & Entertainment Selskabsmeddelelse PARKEN undersøger helt eller delvist salg af F.C. København og stadion 13/10 17.24 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline vil rejse op til 14,5 mio. kr. via rettet emission 13/10 17.31 Føroya Banki P/F Selskabsmeddelelse Føroya Banki udsteder obligationer for 250 mio. kr. 14/10 07.56 Gyldendal Selskabsmeddelelse Gyldendal hæver forventningerne til omsætning og EBIT-margin for 2026 14/10 08.20 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline henter 14,5 mio. kr. i rettet emission til kurs 2,50 14/10 08.27 Q-Interline Selskabsmeddelelse Q-Interline henter 14,5 mio. kr. i rettet emission 14/10 08.31 Skandinaviska Enskilda Banken Selskabsmeddelelse Finanstilsynet presser SEB's kapitalbuffer med 120 basispoint 14/10 08.31 Skandinaviska Enskilda Banken Selskabsmeddelelse Finanstilsynets afgørelse om SEB's IRB-modeller sænker kapitalbufferen midlertidigt med 1,2 procentpoint 14/10 09.01 WindowMaster International Selskabsmeddelelse WindowMaster vinder ordre på skolerenovering i Schweiz 15/10 10.40 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces indgår samarbejde med tyske GGR om planlægningssoftware 15/10 11.30 Bar Djus Selskabsmeddelelse Bar Djus indgår samarbejde med svensk grossist Martin & Servera og får første ordre 15/10 12.46 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces indgår lille aftale om elevtalsmonitorering med tysk kommune 15/10 15.45 Skandinaviska Enskilda Banken Selskabsmeddelelse SEB betaler 33 mio. USD i forlig med DFS om hvidvask i Baltikum 15/10 15.45 Skandinaviska Enskilda Banken Selskabsmeddelelse SEB betaler 33 mio. dollar og afslutter amerikanske hvidvaskundersøgelser 15/10 16.09 Føroya Banki P/F Selskabsmeddelelse Føroya Banki hæver forventningen til nettoresultatet for 2026 til 225-255 mio. kr. 15/10 17.40 Ress Life Investments Selskabsmeddelelse Indre værdi faldt 0,07 % i september, men er op 4,15 % i år 16/10 08.41 Bang & Olufsen Storaktionær UBS ejer nu over 5 % af Bang & Olufsen 16/10 09.22 Lollands Bank Selskabsmeddelelse Lollands Bank hæver forventet resultat før skat til 120-135 mio. kr. for 2026 16/10 12.47 Dataproces Group Selskabsmeddelelse Dataproces indgår tre små aftaler om elevtalsmonitorering i Tyskland 16/10 17.11 Netcompany Group Storaktionær Goldman Sachs sænker andelen af stemmerettigheder i Netcompany til 4,29 % Meddelelser fra danske børsnoterede selskaber, offentliggjort tirsdag 13. oktober til fredag 16. oktober

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