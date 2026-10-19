PARKEN undersøger helt eller delvist salg af F.C. København

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment vil undersøge strategiske muligheder for selskabets fodboldaktiviteter. Det oplyste selskabet i en selskabsmeddelelse tirsdag 13. oktober kl. 14.34. Ifølge meddelelsen indgår et helt eller delvist frasalg af F.C. København, kvindefodbolden og ejerandelen i FC Rosengård i overvejelserne. Overskriften på meddelelsen nævner også stadion.PROSe insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.Opret gratis bruger →
Der er tale om en undersøgelse.
Gyldendal og to banker hæver forventningerne
Gyldendal meddelte onsdag 14. oktober, at selskabet hæver forventningerne til både omsætning og EBIT-margin for 2026. Omsætningen ventes nu at blive 920-960 mio. kr. mod tidligere 890-950 mio. kr.
Føroya Banki fulgte trop torsdag 15. oktober. Banken hæver forventningen til nettoresultatet for 2026 fra 190-235 mio. kr. til 225-255 mio. kr. I en meddelelse tirsdag 13. oktober oplyste banken, at den har udstedt Senior Non-preferred obligationer for 250 mio. kr. med en løbetid på 6 år. Lollands Bank meddelte fredag 16. oktober, at banken opjusterer sit forventede resultat før skat for 2026 til 120-135 mio. kr. Det tidligere spænd var 100-125 mio. kr.
SEB rammes af tilsyn og indgår forlig
Skandinaviska Enskilda Banken oplyste onsdag, at det svenske finanstilsyn efter en gennemgang af bankens interne risikomodeller har besluttet en midlertidig stigning i de risikovægtede aktiver på ca. 150 mia. svenske kr. Det mindsker kapitalbufferten med 120 basispoint. Torsdag fulgte meddelelsen om et forlig med New York-myndigheden DFS, hvor SEB betaler 33 mio. USD. Sagen handler om bankens tidligere kundekontrol og transaktionsovervågning i Baltikum i perioden 2015-2019.
Q-Interline oplyste onsdag, at selskabet har hentet 14,5 mio. kr. i en rettet emission. Selskabet udstedte 5.790.000 nye aktier til kurs 2,50 kr. til 12 investorer, herunder storaktionærerne Nescon ApS og Stengård Invest ApS samt direktionen.
Fredag 16. oktober meddelte UBS Group AG, at selskabet pr. 9. oktober ejer mere end 5 % af aktiekapitalen og stemmerne i Bang & Olufsen. Netcompany Group oplyste fredag, at The Goldman Sachs Group 12. oktober kontrollerede 1.972.868 stemmerettigheder, svarende til 4,29 % af stemmerne.
|Offentliggjort
|Selskab
|Type
|Kort fortalt
|13/10 12.22
|Genmab
|Selskabsmeddelelse
|DARZALEX-salget nåede 4.239 mio. USD i tredje kvartal 2026
|13/10 14.34
|PARKEN Sport & Entertainment
|Selskabsmeddelelse
|PARKEN undersøger helt eller delvist salg af F.C. København og stadion
|13/10 17.24
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline vil rejse op til 14,5 mio. kr. via rettet emission
|13/10 17.31
|Føroya Banki P/F
|Selskabsmeddelelse
|Føroya Banki udsteder obligationer for 250 mio. kr.
|14/10 07.56
|Gyldendal
|Selskabsmeddelelse
|Gyldendal hæver forventningerne til omsætning og EBIT-margin for 2026
|14/10 08.20
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline henter 14,5 mio. kr. i rettet emission til kurs 2,50
|14/10 08.27
|Q-Interline
|Selskabsmeddelelse
|Q-Interline henter 14,5 mio. kr. i rettet emission
|14/10 08.31
|Skandinaviska Enskilda Banken
|Selskabsmeddelelse
|Finanstilsynet presser SEB's kapitalbuffer med 120 basispoint
|14/10 08.31
|Skandinaviska Enskilda Banken
|Selskabsmeddelelse
|Finanstilsynets afgørelse om SEB's IRB-modeller sænker kapitalbufferen midlertidigt med 1,2 procentpoint
|14/10 09.01
|WindowMaster International
|Selskabsmeddelelse
|WindowMaster vinder ordre på skolerenovering i Schweiz
|15/10 10.40
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces indgår samarbejde med tyske GGR om planlægningssoftware
|15/10 11.30
|Bar Djus
|Selskabsmeddelelse
|Bar Djus indgår samarbejde med svensk grossist Martin & Servera og får første ordre
|15/10 12.46
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces indgår lille aftale om elevtalsmonitorering med tysk kommune
|15/10 15.45
|Skandinaviska Enskilda Banken
|Selskabsmeddelelse
|SEB betaler 33 mio. USD i forlig med DFS om hvidvask i Baltikum
|15/10 15.45
|Skandinaviska Enskilda Banken
|Selskabsmeddelelse
|SEB betaler 33 mio. dollar og afslutter amerikanske hvidvaskundersøgelser
|15/10 16.09
|Føroya Banki P/F
|Selskabsmeddelelse
|Føroya Banki hæver forventningen til nettoresultatet for 2026 til 225-255 mio. kr.
|15/10 17.40
|Ress Life Investments
|Selskabsmeddelelse
|Indre værdi faldt 0,07 % i september, men er op 4,15 % i år
|16/10 08.41
|Bang & Olufsen
|Storaktionær
|UBS ejer nu over 5 % af Bang & Olufsen
|16/10 09.22
|Lollands Bank
|Selskabsmeddelelse
|Lollands Bank hæver forventet resultat før skat til 120-135 mio. kr. for 2026
|16/10 12.47
|Dataproces Group
|Selskabsmeddelelse
|Dataproces indgår tre små aftaler om elevtalsmonitorering i Tyskland
|16/10 17.11
|Netcompany Group
|Storaktionær
|Goldman Sachs sænker andelen af stemmerettigheder i Netcompany til 4,29 %
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