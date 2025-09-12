Patsalides argumenterer for, at ECB kan nå inflationsmålet uden yderligere lempelser, hvilket udfordrer markedskonsensus

Den Europæiske Centralbank (ECB) kan med succes bringe inflationen ned til sit 2%-mål uden at skulle ty til yderligere rentesænkninger, ifølge en analyse fra Patsalides. Denne dristige påstand udfordrer den herskende markedskonsensus, som har indregnet yderligere pengepolitiske lempelser i de kommende måneder. Argumentet antyder, at den kumulative effekt af centralbankens tidligere politikker allerede er tilstrækkelig til at styre inflationen tilbage til målet, og at en tålmodig “vent-og-se”-tilgang er den mest forsigtige vej frem.

Argumentet for en politisk pause

Patsalides’ analyse er baseret på princippet om transmissionsmekanismen i pengepolitikken. Kernargumentet er, at den fulde effekt af ECB’s tidligere renteforhøjelser og efterfølgende rentesænkninger endnu ikke er fuldt ud mærkbar i hele eurozonens økonomi. Det tager tid for ændringer i renten at arbejde sig vej gennem det finansielle system og påvirke erhvervsinvesteringer og forbrugerforbrug. Derfor ville eventuelle yderligere rentenedsættelser være både unødvendige og potentielt risikable, da de kunne overstimulere økonomien og utilsigtet genanspore inflationspresset på længere sigt. Den nuværende holdning er, som argumentet antyder, den korrekte til at sikre en blød landing for økonomien.

Et kig ud over debatten om rentenedsættelser

Diskussionen handler ikke udelukkende om renter. Analysen overvejer også bredere makroøkonomiske faktorer, der bidrager til den disinflationære tendens. Eksterne kræfter, såsom stabilisering af energipriser og lempelse af begrænsninger i forsyningskæden, spiller en betydelig rolle. Disse efterspørgselsfaktorer, kombineret med den nuværende restriktive pengepolitik, skaber en stærk kraft, der naturligt vil styre inflationen ned. At presse på for flere rentenedsættelser ville være at overkorrigere og potentielt underminere det langsigtede mål om makroøkonomisk stabilitet. Dette perspektiv understreger, at ECB’s politiske værktøjssæt ikke er begrænset til en enkelt løftestang, og at et holistisk syn er nødvendigt for effektiv politikudformning.