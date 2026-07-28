PayPal slår forventninger i Q2, men Q3-udmelding skuffer investorer

PayPal leverede et resultat over analytikernes forventninger i andet kvartal, men en svag guidance for Q3 og tavshed om et muligt Stripe-opkøb tynger aktien.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

PYPL.US 58,52 ▲ +4,37% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

PayPal overraskede positivt i andet kvartal med et resultat pr. aktie, der slog analytikernes forventninger, men selskabets udmelding om tredje kvartal var svagere end ventet. Det fremgår af selskabets kvartalsregnskab, som er blevet dækket af flere finansmedier, herunder Seeking Alpha og U.Today.

Læs mere: PayPal Aktie (PYPL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Betalingsgiganten formåede at levere en robust kernevirksomhed trods et modvindsscenarie på kryptosiden, hvor selskabet led et tab på 81 millioner dollar. Samtidig steg den samlede betalingsvolumen, som passerede gennem PayPals platforme, til 486 milliarder dollar i kvartalet, hvilket understreger, at selskabets underliggende forretning fortsat vokser solidt.

Kryptotab kunne ikke stoppe fremgangen

Kryptotabet på 81 millioner dollar skiller sig ud som en af de mest omtalte detaljer i regnskabet. Selskabet har de seneste år udvidet sine kryptorelaterede tjenester, herunder muligheden for at handle og opbevare digitale aktiver direkte i PayPal-appen, men den volatile udvikling på kryptomarkedet satte tydeligt sit aftryk på resultatet i kvartalet.

Trods dette tab lykkedes det PayPal at levere et resultat pr. aktie, der oversteg Wall Streets forventninger. Det tyder på, at selskabets traditionelle betalingsforretning fortsat er robust nok til at absorbere modvind fra nyere satsningsområder som kryptovaluta.

Ingen kommentar om muligt Stripe-opkøb

Et af de mest ventede punkter i forbindelse med regnskabet var eventuelle nyheder om et muligt opkøb af konkurrenten Stripe. Der har i markedet cirkuleret rygter om en aftale i størrelsesordenen 53 milliarder dollar, men PayPals ledelse valgte ikke at kommentere på spekulationerne i forbindelse med regnskabet.

Manglende afklaring om en så stor potentiel transaktion skaber usikkerhed for investorer, der forsøger at vurdere PayPals strategiske retning. Et opkøb af Stripes størrelse ville i givet fald være et af de største i betalingsindustriens historie og kunne markant ændre konkurrencebilledet inden for digitale betalinger.

Svag guidance sender blandede signaler

Selv om andet kvartal overraskede positivt, valgte PayPal at give en mere afdæmpet udmelding for tredje kvartal end markedet havde forventet. Den svage guidance overskyggede tilsyneladende den umiddelbare glæde over kvartalstallene og har lagt en dæmper på aktiens reaktion efter regnskabet.

For danske investorer, der følger den globale fintech-sektor, er PayPal-regnskabet interessant af flere grunde. Selskabet er en af verdens største aktører inden for digitale betalinger, og udviklingen i dets betalingsvolumen giver et fingerpeg om den generelle forbrugeraktivitet online. Samtidig illustrerer kryptotabet, hvor følsomme selskaber med eksponering mod digitale aktiver fortsat er over for udsving på kryptomarkedet – en dynamik, der også er relevant for investorer, der følger danske og europæiske fintech-selskaber med lignende ambitioner.

Spekulationerne om et muligt Stripe-opkøb vil sandsynligvis fortsætte med at fylde i markedet, indtil PayPal eller Stripe kommer med en officiel udmelding. Indtil da må investorer navigere i en blanding af solide kvartalstal, en mere forsigtig fremtidsudmelding og uafklarede strategiske spørgsmål om selskabets vækstplaner.

Kilder: Seeking Alpha, U