PayPals bestyrelse afviser Stripe-bud på 53 mia. dollar som for lavt

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PayPals bestyrelse mener, at et bud på omkring 53 milliarder dollar fra betalingsvirksomheden Stripe i samarbejde med investeringsselskabet Advent undervurderer den amerikanske betalingsgigant. Det skriver Reuters ifølge Investing.com, som citerer kilder med kendskab til sagen.

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Buddet skulle efter planen samle to af betalingsindustriens tungeste navne under samme tag, men PayPals ledelse vurderer altså, at prisen ikke afspejler selskabets reelle værdi. Det tyder på, at en eventuel handel enten må forhandles til en højere pris, eller at Stripe og Advent må opgive planerne, hvis PayPal ikke vil sælge til den foreslåede kurs.

Kampen om fremtidens betalinger

Sagen handler om mere end en simpel prisforhandling. Ifølge Coindesk kan den egentlige gevinst for Stripe ved en overtagelse af PayPal ligge et helt andet sted end i selve betalingsvolumen: nemlig i adgangen til forbrugernes digitale tegnebøger, muligheden for at udstede stablecoins og potentialet i at kontrollere infrastrukturen bag den næste generation af digitale betalinger.

Stripe har i de senere år bevæget sig fra ren betalingsformidling til en bredere finansiel infrastrukturvirksomhed, mens PayPal fortsat sidder på en af verdens største forbrugerbaser inden for online betaling, med tjenester som PayPal og Venmo. En sammenlægning ville derfor kunne skabe en aktør med et markant større fodaftryk i både den traditionelle betalingssektor og i de nye digitale finansprodukter, herunder stablecoins.

Hvorfor det er relevant for danske investorer

PayPal er en af de mest handlede fintech-aktier blandt danske investorer med udenlandske aktiedepoter, og en potentiel opkøbssituation kan have direkte betydning for aktiekursen på kort og mellemlangt sigt. Historisk har lignende opkøbsrygter presset PayPal-aktien i vejret, mens en afvisning af et bud – eller usikkerhed om, hvorvidt en handel overhovedet gennemføres – kan skabe volatilitet.

Sagen understreger samtidig, at konkurrencen om at kontrollere betalingsinfrastrukturen intensiveres i takt med, at stablecoins og digitale wallets vinder frem globalt. For europæiske og danske investorer, der følger udviklingen i reguleringen af digitale aktiver, er det værd at bemærke, at netop stablecoin-udstedelse fremhæves som en central del af den strategiske værdi, som en eventuel Stripe-PayPal-fusion kunne skabe.

Hvad sker der nu

Det er endnu uklart, om Stripe og Advent vil komme med et forhøjet bud, eller om forhandlingerne bliver skrottet helt. Hverken PayPal, Stripe eller Advent har officielt bekræftet detaljerne i sagen, og oplysningerne stammer fra kilder tæt på forhandlingerne, som Reuters har talt med.

Investorer bør holde øje med, om der kommer officielle udmeldinger fra PayPals ledelse i de kommende uger, samt om der dukker konkurrerende bud op fra andre store aktører i betalingsindustrien. En eventuel handel af denne størrelse vil under alle omstændigheder kræve grønt lys fra konkurrencemyndigheder på begge sider af Atlanten, hvilket kan trække en proces i langdrag selv hvis parterne når til enighed om prisen.

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Kilder: Investing.com, CoinDesk