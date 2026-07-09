PepsiCo sænker priser på snacks – redder ikke væksten i Nordamerika

PepsiCo skærer i priserne på snackprodukter, men det er ikke nok til at få gang i det nordamerikanske marked, viser regnskab ifølge MarketWatch.

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PepsiCo har sat prisen ned på sine snackprodukter for at friste amerikanske forbrugere til at lægge flere varer i indkøbskurven. Men ifølge MarketWatch er strategien ikke nok til at genskabe væksten i selskabets vigtigste marked, Nordamerika, hvor forretningen fortsat halter efter forventningerne.

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Det fremgår af PepsiCos seneste regnskab, som ifølge MarketWatch fik aktien til at pege nedad i markedsreaktionen, selv om selskabet samlet set leverede et overskud, der slog analytikernes forventninger. Årsagen skal findes uden for USA’s grænser: Det er styrken i PepsiCos internationale forretning, der har trukket det samlede regnskab op og kompenseret for svagheden på hjemmemarkedet.

Prisnedsættelser slår ikke igennem i Nordamerika

PepsiCo er en af verdens største producenter af snackprodukter og læskedrikke, og selskabets nordamerikanske snackdivision – der blandt andet tæller chips- og snackmærker – har i en periode kæmpet med faldende volumen. Løsningen har været at sænke priserne for at lokke prisfølsomme forbrugere tilbage, men ifølge MarketWatg har det endnu ikke skabt den vækst i Nordamerika, som selskabet håber på.

Det er en udfordring, mange forbrugsgigant har mærket de seneste kvartaler: Efter flere år med prisstigninger for at kompensere for høj inflation på råvarer og emballage, er amerikanske husholdninger blevet mere tilbageholdende med at betale de høje priser i supermarkederne. Når selskaber som PepsiCo så forsøger at skrue priserne ned igen, tager det tid, før det for alvor kan ses på salgstallene og bundlinjen.

For PepsiCo betyder det, at det nordamerikanske marked – som traditionelt har været selskabets vigtigste indtjeningsmotor – fortsat trækker det samlede regnskab i den forkerte retning, selv med de nye, lavere priser i butikkerne.

International vækst redder regnskabet

Det er ifølge MarketWatch i høj grad selskabets internationale forretning, der har reddet regnskabet og sikret, at PepsiCo samlet set kunne levere et resultat, der overgik analytikernes forventninger. Mens den amerikanske forbruger holder igen på pengepungen, ser billedet anderledes ud i flere af PepsiCos øvrige markeder, hvor efterspørgslen tilsyneladende har holdt bedre stand.

Det understreger en tendens, som flere store amerikanske forbrugsvaregiganter har oplevet på det seneste: At den hjemlige amerikanske forbruger er blevet den svage kæde i regnskaberne, mens væksten i stigende grad skal hentes uden for USA. For globale selskaber som PepsiCo, der sælger i snesevis af lande, giver det en vis robusthed – men det ændrer ikke ved, at investorerne kigger nervøst på udviklingen i verdens største økonomi, hvor selskabet historisk har hentet en stor del af sin omsætning og indtjening.

Netop derfor er markedets reaktion værd at bemærke: Selv om PepsiCo samlet set slog forventningerne, var aktien ifølge MarketWatch alligevel sat til at falde. Det er et tegn på, at investorerne lægger stor vægt på den amerikanske snackforretning som en indikator for, hvor sund den underliggende efterspørgsel egentlig er hos den vestlige forbruger.

Hvad betyder det for danske investorer

PepsiCo er en af de mest ejede amerikanske forbrugsvareaktier blandt globale investorer, herunder også danske privatinvestorer, der har eksponering mod selskabet gennem enten direkte aktier eller globale indeksfonde. Regnskabet er derfor relevant læsning for danske investorer, der følger den amerikanske forbrugssektor tæt – ikke mindst fordi udviklingen kan sige noget generelt om forbrugslysten hos den amerikanske husholdning.

For danske investorer, der har eksponering mod amerikanske aktier i dollar, er der samtidig en valutadimension at holde øje med: Bevægelser i dollarkursen kan enten forstærke eller udhule det reelle afkast, uanset hvordan den underliggende aktie klarer sig i lokal valuta. Med et selskab som PepsiCo, der har store indtægter uden for USA, kan valutakurser desuden påvirke, hvordan den internationale styrke reelt slår igennem, når tallene omregnes til dollar i regnskabet.

Sagen føjer sig også ind i et bredere billede, hvor flere store forbrugsvaregiganter har måttet balancere mellem prisstigninger og volumen de seneste år. PepsiCos udfordring med at få priser og salg til at spille sammen i Nordamerika kan derfor tjene som en pejling for, hvordan lignende selskaber i sektoren håndterer den samme udfordring – og for hvornår den amerikanske forbruger for alvor vender tilbage til butikshylderne i større tal.