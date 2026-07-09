PepsiCo skuffer på indtjening – amerikanske forbrugere strammer budgettet

PepsiCo overgik omsætningsforventningerne, men indtjeningen skuffede, da høje benzinpriser fik amerikanske forbrugere til at spare på snacks og sodavand.

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PepsiCo overraskede investorerne med et regnskab, der samlet set skuffede på bundlinjen, selv om omsætningen faktisk slog analytikernes forventninger. Ifølge CNBC skyldes det, at amerikanske forbrugere strammer forbruget i takt med, at benzinpriserne er steget kraftigt, hvilket har trukket ned i salget af snacks og drikkevarer i Nordamerika. Aktien faldt mere end 4 pct. i morgenhandlen torsdag.

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For kvartalet, der sluttede 13. juni, leverede fødevare- og drikkevaregiganten en justeret indtjening per aktie på 2,20 dollar mod et forventet niveau på 2,21 dollar, viser en opgørelse fra LSEG citeret af CNBC. Omsætningen landede derimod på 24,18 mia. dollar, hvilket var bedre end de ventede 23,95 mia. dollar og en stigning på 6,4 pct. år-til-år. Justeret for opkøb, frasalg og valutaeffekter steg den organiske omsætning med 2,4 pct.

Nettoresultatet, der kan henføres til selskabet, endte på 2,98 mia. dollar svarende til 2,18 dollar per aktie, mod 1,26 mia. dollar eller 92 cent per aktie i samme kvartal sidste år. Fremgangen i nettoresultatet skyldes dog primært engangsposter, mens den justerede indtjening per aktie altså kom lidt under Wall Streets skøn.

Benzinpriser rammer den amerikanske forbruger

Baggrunden for skuffelsen skal findes i den amerikanske forbrugers pengepung. Under andet kvartal svingede de globale oliepriser kraftigt som følge af USA’s krig med Iran, og den nationale gennemsnitspris på benzin i USA nåede et fireårshøjt niveau på 4,56 dollar per gallon i slutningen af maj. Det fik ifølge CNBC mange amerikanske husholdninger til at holde igen med forbruget.

“Resultaterne blev dæmpet i kvartalet, da udviklingen i den amerikanske fødevare- og drikkevarekategori aftog, fordi forbrugernes budgetter er blevet strammet af stigende inflationspres,” sagde PepsiCos topchef Ramon Laguarta i sine forberedte bemærkninger, som selskabet delte på sin hjemmeside og som citeres af CNBC.

På selskabets telefonkonference med analytikere gik Laguarta endnu længere i sin vurdering af forbrugssituationen. “Jeg tror, at forbrugeren er værre stillet, end vi havde forventet, og det er primært drevet af benzinpriserne,” lød det fra topchefen ifølge CNBC.

International vækst dækker over svaghed i Nordamerika

Globalt steg volumen for PepsiCos fødevarer med 3 pct. og for drikkevarer med 2 pct. – et mål, der renser for pris- og valutaeffekter og dermed viser den reelle efterspørgsel. Men fremgangen kom udelukkende fra de internationale markeder, mens hjemmemarkedet gik den anden vej.

I Nordamerika var volumen for fødevaredivisionen flad, mens drikkevaredivisionen så volumen falde med 4 pct. Efterspørgslen var ifølge selskabet særligt svag i convenience-butikker og på tankstationer, hvor mange amerikanske forbrugere normalt køber sodavand og snacks som impulskøb.

Finansdirektør Steve Schmitt pegede direkte på denne kanal som problemets kerne. “Vi har brug for at se en forbedring i convenience- og tank-kanalen, og vi håber, at vi kan få medvind fra benzinpriserne til at opnå det,” sagde han ifølge CNBC. Schmitt tilføjede i sine forberedte bemærkninger, at “vores nordamerikanske forretning var svagere end forventet i andet kvartal, og vi forventer nu en mere gradvis forbedring i udviklingen for resten af året.”

Prisreduktioner og rebranding skal genoprette væksten

Svagheden på det nordamerikanske marked er ikke ny for PepsiCo. Gennem de sidste to år har både fødevare- og drikkevaredivisionen i regionen kæmpet med svagere efterspørgsel som følge af tidligere prisstigninger, der har fået forbrugerne til at søge billigere alternativer.

I februar sænkede selskabet priserne på populære mærker som Lay’s, Tostitos, Doritos og Cheetos med op til 15 pct. i et forsøg på at vinde kunder tilbage. Samtidig har PepsiCo forsøgt at genopfinde ikoniske brands som Gatorade og Lay’s med ny branding for at booste salget – en strategi, der ifølge CNBC endnu ikke har givet den ønskede effekt i det seneste kvartal.

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Trods det svage kvartal fastholder PepsiCo sin fulde helårsprognose om en organisk omsætningsvækst på mellem 2 og 4 pct. samt en stigning i den justerede indtjening per aktie i konstant valuta på mellem 4 og 6 pct. Selskabet håber på, at faldende benzinpriser og fortsatte tiltag med prisjusteringer og relancering af brands kan give den nordamerikanske forretning bedre vind i sejlene i løbet af de kommende kvartaler.

For danske investorer med eksponering mod globale forbrugsvarer- og fødevareaktier er PepsiCo-regnskabet et interessant pejlemærke for, hvordan den amerikanske forbruger reagerer på volatile energipriser og fortsat inflationspres. Sektoren har generelt haft svært ved at balancere prisstigninger med volumenvækst de seneste år, og PepsiCos erfaringer kan pege på lignende udfordringer for andre internationale forbrugsvaregiganter, der har betydelig eksponering mod det amerikanske marked.