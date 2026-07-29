Perpetual futures på vej mod mainstream: Strid om systemisk risiko blusser op

Perpetual futures forlader kryptoens niche og bevæger sig ind i regulerede markeder. Det udløser debat om, hvorvidt produktet i sig selv er en systemisk risiko.

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Perpetual futures – de evighedskontrakter, der oprindeligt blev opfundet til kryptobørser – er ved at bevæge sig ind i de regulerede finansmarkeder. Det udløser nu en principiel diskussion om, hvorvidt selve produktet udgør en systemisk risiko, eller om faren i stedet ligger i, hvordan de enkelte handelsplatforme konstruerer og styrer kontrakterne.

The Economist advarer i en analyse retailinvestorer om at være varsomme med perpetual futures, i takt med at produkterne – som har været populære i kryptoverdenen i årevis – nu for alvor rammer mainstream-markederne. Ifølge mediet er der tale om usædvanlige finansielle instrumenter, som mange almindelige investorer ikke nødvendigvis forstår risikoen ved.

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Uden udløbsdato og med indbygget gearing

Det, der adskiller perpetual futures fra klassiske futures-kontrakter, er netop fraværet af en udløbsdato. Traditionelle futures har en fast afregningsdato, hvor kontrakten enten lukkes eller rulles videre. Perpetuals kan i princippet holdes åbne på ubestemt tid, og prisen holdes tæt på den underliggende spotpris via løbende finansieringsbetalinger mellem lange og korte positioner.

Kombinationen af høj gearing, ingen udløb og hyppige afregningsmekanismer har gjort produktet enormt populært blandt kryptohandlere, men det har også gjort det til et yndet eksempel for kritikere, der frygter, at en bredere udbredelse kan sprede volatilitet og risiko til det finansielle system som helhed.

Bullish-topchef: Det er design, ikke kontrakten, der er problemet

Chris Tyrer, der er præsident for kryptobørsen Bullish Exchange, går imod den udbredte bekymring i et debatindlæg på Coindesk. Han argumenterer for, at kritikken af perpetual futures rammer det forkerte mål, når kontrakten i sig selv udpeges som kilden til systemisk risiko.

Ifølge Tyrer opstår risikoen i stedet i den konkrete udformning af den enkelte handelsplatform. Han peger blandt andet på gearingsgrænser, margin-krav, hvordan det underliggende indeks konstrueres, og hvordan platformen håndterer misligholdte positioner, som de faktiske afgørende faktorer for, om en perpetual future bliver en risikokilde eller ej.

Med andre ord: To identiske perpetual futures-kontrakter kan ifølge Tyrer have vidt forskellig risikoprofil afhængigt af, hvilken børs de handles på, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger den pågældende platform har implementeret. Det taler for, at fokus i den regulatoriske debat bør ligge på venue-standarder frem for et generelt forbud eller mistænkeliggørelse af selve produkttypen.

Betydning for danske investorer

For danske private investorer er udviklingen relevant, fordi perpetual futures i stigende grad tilbydes gennem etablerede og regulerede platforme og ikke kun via rene kryptobørser. Det gør produktet mere tilgængeligt, men samtidig understreger både Economist og Tyrer, at risikoen ved høj gearing og løbende finansieringsbetalinger kan være vanskelig at gennemskue for uerfarne investorer.

Diskussionen minder om en bredere tendens i finansmarkederne, hvor produkter, der oprindeligt blev udviklet i kryptoens gråzoner, nu søger legitimitet i regulerede rammer. Det stiller krav til, at både myndigheder og investorer forstår forskellen mellem selve instrumentet og den konkrete infrastruktur, det handles under – en skelnen, der ifølge Tyrer bør være afgørende for, hvordan regulering af perpetual futures indrettes fremover.

Kilder: CoinDesk, Economist