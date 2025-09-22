Pfizer forfølger Metsera-opkøb for 7,3 milliarder dollars for at komme ind på vægttabsmarkedet

I et betydeligt skridt for at få fodfæste på det meget lukrative marked for lægemidler mod fedme, nærmer Pfizer Inc. sigende en aftale om at opkøbe Metsera Inc. for cirka 7,3 milliarder dollars. Den foreslåede overtagelse, som ville være Pfizers største i to år, er struktureret med et kontanttilbud på 47,50 dollars pr. aktie, suppleret med yderligere 22,50 dollars pr. aktie betinget af opnåelsen af ​​specifikke præstationsmilepæle. Værdiansættelsen repræsenterer en betydelig præmie i forhold til Metseras seneste lukkekurs, hvilket signalerer Pfizers hastende behov for at opkøbe et levedygtigt vægttabsaktiv.

Et strategisk skub efter tilbageslag i pipeline

Opkøbet er en direkte reaktion på Pfizers seneste tilbageslag inden for vægttabsmedicin. Virksomhedens egen eksperimentelle orale medicin, danuglipron, mislykkedes i kliniske forsøg tidligere på året, hvilket efterlod et kritisk hul i deres pipeline. Dette har placeret Pfizer langt bag markedslederne Eli Lilly and Company og Novo Nordisk A/S, som har etableret en dominerende position med deres næste generations behandlinger. Ved at opkøbe Metsera får Pfizer ikke kun en øjeblikkelig adgang til dette hurtigt voksende terapeutiske område, men opkøber også en lovende avanceret lægemiddelkandidat.

Omformning af det konkurrenceprægede landskab

Metseras førende lægemiddelkandidat, MET-097i, undersøges som en videreudvikling af nuværende GLP-1-lægemidler. Et vellykket opkøb ville give Pfizer mulighed for at udnytte sine enorme ressourcer og globale distributionsnetværk til at accelerere lægemidlets udvikling og kommercialisering. Aftalen fremhæver den intense fusions- og opkøbsaktivitet inden for den farmaceutiske sektor, da store aktører kæmper for at sikre aktiver i områder med høj vækst. Den vellykkede integration af Metseras innovative pipeline kan i betydelig grad omforme konkurrencelandskabet, udfordre det nuværende markedsduopol og positionere Pfizer som en formidabel ny konkurrent i vægttabsindustrien.