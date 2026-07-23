Pichai afviser AI-kritik: Google vil bruge op til 205 mia. dollar i 2026

Alphabet-topchef Sundar Pichai afviser, at Google sakker bagud i AI-kapløbet, samtidig med at selskabet varsler markant højere investeringer og et stort likviditetstræk.

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Alphabets topchef Sundar Pichai afviser opfattelsen af, at Google er ved at tabe kapløbet om kunstig intelligens til konkurrenter som OpenAI og Microsoft. Det skriver Investing.com. Udmeldingen kommer, samtidig med at selskabet varsler markant stigende investeringer i AI-infrastruktur for 2026.

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Ifølge Financial Times planlægger Google at afsætte op til 205 milliarder dollar til AI-investeringer i 2026 – et niveau, der understreger, hvor central kunstig intelligens er blevet for selskabets langsigtede strategi. Samtidig fremgår det, at Google i den seneste periode har brugt hele 6 milliarder dollar i likviditet, fordi udgifterne til AI-udbygning fortsat stiger.

Pichai afviser billedet af en Google på bagkant

Der har den seneste tid været en udbredt fortælling i teknologibranchen om, at Google er sakket agterud i AI-kapløbet i forhold til rivaler som OpenAI, Microsoft og Anthropic. Ifølge Investing.com har Pichai nu på det seneste sat sig direkte imod den fortælling og understreget, at selskabet fortsat er blandt de førende inden for udviklingen af kunstig intelligens.

Udmeldingen fra topchefen kommer i en periode, hvor investorer i stigende grad forsøger at vurdere, om de enorme investeringer i AI-infrastruktur på tværs af hele techsektoren rent faktisk omsættes til reel forretningsmæssig fremdrift – eller om de blot er udtryk for et kostbart kapløb, hvor ingen af de store aktører tør stå tilbage.

Massivt likviditetstræk skal finansiere AI-satsning

Financial Times beskriver, hvordan Googles kapitaludgifter til AI fortsætter med at accelerere. Selskabets kontantbeholdning er blevet trukket ned med 6 milliarder dollar, i takt med at investeringerne i datacentre, chips og AI-modeller vokser. Det sker samtidig med, at selskabet har meldt ud, at det samlede investeringsniveau for 2026 kan nå helt op på 205 milliarder dollar.

Beløbet illustrerer, hvor stor en del af Alphabets ressourcer der nu allokeres til AI-infrastruktur – langt over det niveau, mange analytikere tidligere har forventet fra selskabet. For investorer betyder det, at en stadig større del af Googles pengestrøm bindes i langsigtede investeringer, før de eventuelt kan omsættes til indtjening.

Hvorfor det betyder noget for danske investorer

Alphabet indgår som en af de tungeste positioner i mange globale indeksfonde og pensionsporteføljer, som også danske investorer og pensionsopsparere er eksponeret mod gennem bredt diversificerede aktiefonde. Udviklingen i selskabets AI-strategi og investeringstempo har derfor direkte betydning for afkastet i mange danske pensionsdepoter, selv uden en isoleret Alphabet-aktie i porteføljen.

Markedet vil i den kommende tid holde nøje øje med, om Googles massive AI-udgifter kan omsættes til vækst i cloud-forretningen og søgeannonceringen – eller om det høje investeringstempo i stedet lægger et vedvarende pres på selskabets marginaler. Sammen med de øvrige techgiganters tilsvarende investeringsplaner er Googles udmeldinger med til at forme det overordnede billede af, hvor dyrt AI-kapløbet reelt er blevet for hele sektoren.

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Kilder: Investing.com, Financial Times