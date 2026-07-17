Polygon fyrer medarbejdere igen efter 250 mio. dollar-opkøb af Coinme

Polygon Labs gennemfører sin anden fyringsrunde i 2026, mens selskabet omstiller sig til betalinger efter opkøb af Coinme og Sequence for 250 mio. dollar.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

POL.KAR 679,21 ▼ -0,51% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Blockchain-selskabet Polygon Labs har igangsat endnu en runde af fyringer i 2026. Det bekræfter administrerende direktør Marc Boiron ifølge Cointelegraph, der beskriver det som en del af en større omstilling, hvor virksomheden bevæger sig væk fra sin oprindelige infrastrukturprofil og i stedet satser hårdere på betalingsløsninger.

Læs mere: Polygon Aktie (POL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Ifølge AMBCrypto er der tale om selskabets anden fyringsrunde i indeværende år, og beslutningen falder sammen med, at Polygon Labs er ved at lukke opkøbet af krypto-betalingsselskabet Coinme samt udviklerplatformen Sequence. Handlen, der blev annonceret i januar, har en samlet værdi på omkring 250 millioner dollar.

Strategisk kursændring mod betalinger

Polygon har traditionelt været kendt som en løsning til at skalere Ethereum-blockchainen, men selskabet arbejder nu målrettet på at positionere sig inden for kryptobetalinger. Opkøbet af Coinme, der driver en af de største netværk af kryptovaluta-automater i USA, samt Sequence, der leverer udviklerværktøjer, skal understøtte den nye retning.

Ifølge Cointelegraph er de nye fyringer en direkte konsekvens af, at driften nu skal tilpasses den betalingsfokuserede strategi. AMBCrypto tilføjer, at ledelsen i Polygon Labs peger på 2027 som det år, hvor selskabet forventer at nå rentabilitet, hvilket antyder, at omkostningsreduktioner spiller en central rolle i planen frem mod dette mål.

Del af en bredere tendens i kryptobranchen

Polygons fyringer indgår i et bredere mønster, hvor flere kryptovirksomheder i øjeblikket strammer op på omkostningerne og fokuserer skarpere på indtjening frem for vækst for enhver pris. Ifølge BeInCrypto er det ikke kun Polygon, der gennemgår en sådan omstilling – blandt andet har medstifteren af decentraliseret børs-aggregator 1inch også forladt selskabet, hvilket beskrives som endnu et tegn på, at kryptobranchen bevæger sig ind i en fase med større fokus på forretningsmæssig bæredygtighed.

Det signalerer, at investorer og markedsdeltagere generelt kræver mere af krypto-projekter end blot teknologisk innovation. Efter flere år med kapitaltunge udrulninger og aggressiv ekspansion synes flere aktører nu at prioritere en klar vej til overskud, hvilket kan påvirke, hvordan både etablerede og nye krypto-selskaber finansieres og drives fremover.

Betydning for investorer

For investorer i kryptomarkedet er nyheden endnu et eksempel på, at selv veletablerede blockchain-selskaber som Polygon nu vurderes ud fra traditionelle nøgletal som indtjening og omkostningsstyring. Det kan have betydning for, hvordan POL-tokenet og lignende infrastruktur-tokens prisfastsættes fremover, hvis markedet begynder at belønne konkret rentabilitet frem for blot brugertal og teknologisk udvikling.

Selvom fyringsrunden isoleret set kan opfattes negativt, kan den strategiske omlægning mod betalinger – et segment med potentielt stort volumen og mere forudsigelige indtægter – på sigt styrke Polygons position i konkurrencen med andre layer 2-løsninger og betalingsorienterede blockchain-projekter.

Læs også: Citadel Securities investerer 400 mio. dollar i Crypto.com til 20 mia. dollar-værdi

Kilder: Cointelegraph, AMBCrypto, Beincrypto