Poolin begærer konkurs: 52 mio. dollar bud på Texas-mineaktiver

Tidligere en af verdens største bitcoin-mining pools, Poolin, går konkurs med krav for 173 mio. dollar og sælger Texas-anlæg for 52 mio. dollar.

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Poolin Technology, der tidligere var en af verdens største bitcoin-mining pools, har indgivet konkursbegæring under kapitel 11 i USA. Selskabet står over for krav for 173 millioner dollar og har allerede fundet en foretrukken køber til sine mineraktiver i Texas gennem et såkaldt “stalking horse”-bud på 52 millioner dollar, skriver The Block.

Et stalking horse-bud fungerer som en gulvpris i en konkursauktion. Det betyder, at Poolins Texas-baserede mining-anlæg nu udbydes til salg med 52 millioner dollar som minimumsbud, mens andre potentielle købere har mulighed for at overbyde i den videre proces, der styres af den amerikanske konkursret.

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Fra global mining-gigant til fastfrosne udbetalinger

Poolin, der er baseret i Singapore, var på sit højdepunkt blandt de mest anvendte mining pools i verden, hvor mindre minearbejdere kunne slutte sig sammen for at dele belønninger fra at validere transaktioner på bitcoin-blockchainen. Selskabets nedtur begyndte, da det i 2022 frøs brugernes udbetalinger i forbindelse med den bredere krypto-krise samme år, skriver Decrypt.

Ifølge Decrypt kom Poolin aldrig sig ovenpå den beslutning, og selskabet har siden kæmpet for at genopbygge tilliden blandt sine brugere. Konkursbegæringen markerer nu et forsøg på at afvikle de sidste dele af forretningen på ordentlig vis og betale kreditorerne tilbage, så vidt aktivmassen rækker.

11.700 brugere venter fortsat på deres penge

Ifølge Decrypt er der stadig omkring 11.700 brugere, som sidder tilbage med såkaldte IOU’er — altså gældsbeviser for penge eller bitcoin, de aldrig har fået udbetalt fra Poolin. Salget af Texas-anlæggene skal ifølge kilden være med til at rejse midler, så disse brugere kan få i det mindste en del af deres tilgodehavender dækket.

De 173 millioner dollar i krav, der er registreret i konkursboet, dækker efter alt at dømme både disse brugere og andre kreditorer, som selskabet skylder penge. Det er endnu uklart, hvor stor en andel af de samlede krav der reelt kan dækkes af provenuet fra salget af mineaktiverne.

Endnu et tegn på konsolidering i mining-branchen

Sagen føjer sig til en række konkurser og opkøb, der har præget bitcoin-mining-industrien de seneste år. Stigende energipriser, hårdere konkurrence om regnekraft og faldende marginer har presset mindre og mellemstore mining-selskaber, mens større, bedre kapitaliserede aktører har overtaget anlæg og kunder fra svækkede konkurrenter.

For danske investorer, der følger bitcoin-relaterede aktier og fonde, understreger sagen de operationelle risici, der stadig knytter sig til dele af mining-sektoren — også selv om selve bitcoin-kursen har klaret sig relativt godt de seneste år. Konkurser som Poolins minder om, at teknisk og finansiel styring af mining-selskaber fortsat kan gå galt, uafhængigt af udviklingen i den underliggende krypto-kurs.

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Kilder: Theblock, Newsbtc, Decrypt