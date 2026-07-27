Porsche skærer 9.000 job væk frem mod 2035 efter kollaps i overskud

Porsche varsler op mod 9.000 fyringer frem til 2035, efter overskuddet er styrtdykket over 90 pct. Sporten er hårdt ramt af svag Kina-efterspørgsel og elbilomstilling.

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Den tyske sportsvognsproducent Porsche skruer drastisk op for sine besparelser og vil have skåret i alt op mod 9.000 stillinger væk frem mod 2035. Det sker, efter selskabets overskud er styrtdykket med mere end 90 procent, viser oplysninger, der er verificeret på tværs af flere internationale medier.

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Ifølge oplysninger citeret af Crypto Briefing og Economic Times har Porsche annonceret yderligere 5.000 fyringer oven i tidligere varslede nedskæringer, hvilket samlet bringer antallet af berørte stillinger op på omkring 9.000 frem mod 2035. De nye besparelser understreger, hvor hårdt den tyske luksusbilproducent er blevet ramt af en kombination af svag efterspørgsel i Kina, dyre investeringer i elektrificering og generel afmatning i det globale luksusmarked for biler.

Overskud i frit fald

Det markante fald i overskuddet på over 90 procent er den centrale årsag til, at Porsche nu strammer grebet om omkostningerne yderligere. Selskabet, der ellers er kendt for høje marginer og stærk prissætning på sine sportsvogne, kæmper med et betydeligt pres på indtjeningen, som ifølge kilderne hænger sammen med både faldende salgstal i vigtige markeder og de tunge udgifter forbundet med omstillingen til elbiler.

Porsche har de seneste år investeret massivt i udviklingen af elektriske modeller, men efterspørgslen efter elbiler har ikke levet op til selskabets tidligere forventninger. Samtidig har den kinesiske middelklasse og de velhavende kunder, som traditionelt har været en vigtig aftager af tyske luksusbiler, købt færre biler fra vestlige mærker i takt med, at lokale kinesiske producenter har vundet markedsandele.

Konsekvenser for regioner og forsyningskæder

De omfattende jobnedskæringer ventes at få mærkbare konsekvenser ikke blot for Porsche selv, men også for den bredere tyske bilindustri og de regionale økonomier, hvor produktionen er koncentreret. Underleverandører og lokalsamfund, der er afhængige af Porsches fabrikker, kan ifølge kilderne mærke effekten af nedskæringerne i årene frem mod 2035.

Sagen er endnu et eksempel på, hvordan traditionelle bilproducenter i Europa i stigende grad presses mellem to fronter: dyre investeringer i den grønne omstilling og hård konkurrence fra især kinesiske producenter, der kan tilbyde elbiler til lavere priser. Flere tyske bilkoncerner har det seneste år meldt om lignende udfordringer, men omfanget af Porsches nedskæringer er blandt de mest markante i sektoren.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod den europæiske bilindustri, herunder via ETF’er eller direkte aktiebeholdninger i tyske koncerner, understreger sagen den strukturelle usikkerhed, der fortsat præger sektoren. Porsches situation illustrerer, at selv premium-mærker med historisk stærke marginer ikke er immune over for den globale afmatning i bilsalget og den dyre omstilling til elektriske drivlinjer.

Nedskæringerne kan på sigt betyde lavere omkostninger og forbedret indtjening for Porsche, men vejen dertil ventes at blive lang og forbundet med betydelige sociale og økonomiske omkostninger i de tyske produktionsregioner. Investorer bør holde øje med, hvordan de kommende regnskaber og opdaterede prognoser fra selskabet udvikler sig i takt med, at besparelsesplanen rulles ud frem mod 2035.

Kilder: Cryptobriefing, Economictimes