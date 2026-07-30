Powell: Arbejdsmarkedet presser ikke inflationen op efter rentebeslutning

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske centralbankchef Jerome Powell slog fast, at det amerikanske arbejdsmarked ikke udgør en væsentlig kilde til inflationspres i økonomien. Udtalelsen kom i forbindelse med, at Federal Reserve endnu en gang valgte at fastholde den toneangivende rente uændret.

Beslutningen understreger den vanskelige balancegang, som centralbanken i øjeblikket navigerer i – mellem at holde inflationen under kontrol og samtidig undgå at bremse den økonomiske aktivitet unødigt. Ifølge Crypto Briefing har rentebeslutningen direkte betydning for prisdannelsen på risikofyldte aktiver, herunder aktier og kryptovaluta, hvor investorer nøje følger centralbankens signaler om den fremtidige pengepolitiske retning.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Powells vurdering af arbejdsmarkedet

Powells kommentar om arbejdsmarkedet er central, fordi et stramt jobmarked traditionelt betragtes som en potentiel kilde til lønpres og dermed videre inflation. Ved at fastslå, at arbejdsmarkedet ikke aktuelt udgør en betydelig inflationsrisiko, signalerer Fed-chefen, at centralbanken ikke føler sig presset til at stramme pengepolitikken yderligere alene på baggrund af beskæftigelsessituationen.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor markederne generelt er nervøse for stigende inflation drevet af andre faktorer, herunder geopolitisk usikkerhed og udsving i råvarepriserne. Ifølge Crypto Briefing hersker der fortsat bekymring om inflationsudviklingen frem mod centralbankens næste rentemøde, hvilket holder investorer på tæerne i forhold til, hvornår og om Fed vil ændre kurs.

Balancen mellem stabilitet og prisstigninger

Fastholdelsen af renten afspejler en centralbank, der forsøger at undgå to yderpunkter: for det første at kvæle den økonomiske vækst med for stramme finansielle vilkår, og for det andet at lade inflationen løbe løbsk ved at holde renten for lav for længe. Powells udtalelse om arbejdsmarkedet peger i retning af, at Fed for nu ikke ser behov for at reagere hårdere på beskæftigelsestal alene.

For risikoaktiver som aktier og kryptovaluta betyder en fastholdt rente typisk mindre umiddelbart pres, da lånerenter og finansieringsomkostninger forbliver stabile på kort sigt. Samtidig efterlader den uafklarede inflationssituation dog fortsat usikkerhed om, hvad der venter ved kommende møder i den amerikanske centralbank.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er Fed’s pengepolitik afgørende, fordi den påvirker dollarkursen, de globale renteniveauer og dermed prissætningen af både amerikanske og danske aktier. En fastholdt rente kombineret med Powells forsigtige tone kan give en midlertidig ro på markederne, men den fortsatte inflationsusikkerhed betyder, at investorer bør holde øje med kommende amerikanske nøgletal og centralbankens signaler frem mod næste rentemøde.

Læs også: Fed holder renten fast – ING spår svækket dollar trods rentero

Kilder: MarketWatch, Cryptobriefing