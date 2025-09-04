Privat plejehjems millionoverskud under lup på grund af offentlige midler

Et privat plejehjem står over for intens kritik, efter at en undersøgelse har afsløret, at det har genereret millioner af kroner i overskud fra offentligt finansieret drift. Absalon Plejehjems økonomiske resultater får kritik fra en tidligere beboer og en finansekspert, der hævder, at overskuddet er “ude af proportioner” i forhold til den leverede service og er et resultat af tvivlsom budgetpraksis.

En virksomhed eller en social service?

En tidligere beboer, Kenn Henriksen, udtrykte sin forargelse efter at have erfaret, at plejehjemmet havde et overskud før skat på 2,6 millioner kroner i 2022 og svimlende 4,6 millioner kroner i 2023. Henriksen, der boede på plejehjemmet i over et år, udtalte, at han følte, at der ikke blev gjort nogen “aktiv indsats” for at hjælpe beboerne med at finde permanent bolig, og kaldte institutionen mere for en “virksomhed” end en social service. Hans beretning fremhæver et centralt spørgsmål i den offentlig-private partnerskabsmodel: Hvad er en acceptabel profitmargin for en virksomhed, der leverer pleje til nogle af samfundets mest sårbare individer?

Tvivlsom budgettering og økonomisk styring

Den økonomiske granskning støttes af Per Nikolaj Bukh, professor i økonomisk styring, som analyserede plejehjemmets regnskaber. Ifølge Bukh har plejehjemmet systematisk fastsat “unødvendigt høje” budgetter og konsekvent brugt mindre end det budgetterede beløb, især på personale. Plejehjemmet, der modtager en fast daglig takst på 1.354 kroner pr. beboer fra lokale kommuner, udnytter effektivt en mangelfuld økonomisk model. Professoren argumenterer for, at det overskydende overskud enten kunne have været brugt til at gavne beboerne gennem forbedrede tjenester eller returneret til kommunerne til at blive brugt på andre offentlige behov.