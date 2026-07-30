Prysmian opjusterer 2026-forventninger efter stærkt kvartal

Den italienske kabelgigant Prysmian leverede et solidt kvartal og hæver nu forventningerne til 2026 – godt nyt for sektoren, hvor også danske NKT opererer.

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Den italienske kabelproducent Prysmian har præsenteret et regnskab, der overgik markedets forventninger, og selskabet hæver nu sine forventninger til 2026. Det viser tal fra selskabets rapportering, som flere finansmedier har omtalt.

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Ifølge Seeking Alpha leverede Prysmian en GAAP-indtjening pr. aktie på 1,86 euro og en omsætning på 11,24 milliarder euro. Tallene understreger, at kabelgiganten fortsat kører på højtryk trods et globalt marked præget af usikkerhed om renter og investeringstempo i infrastruktur.

Solid udvikling baner vejen for opjustering

Investing.com bekræfter, at Prysmian har opjusteret sin helårsguidance for 2026 efter det, mediet betegner som et solidt andet kvartal. Selskabet ser dermed lysere på resten af året end tidligere antaget, hvilket typisk er et signal om, at efterspørgslen efter kabelløsninger til blandt andet elnet og vedvarende energi holder stand eller endda tiltager.

Prysmian er en af verdens største producenter af kabler til energi- og telekommunikationssektoren og spiller en central rolle i udbygningen af elnet, havvindmølleparker og forbindelser mellem lande. Netop den type infrastrukturprojekter har været en vækstmotor for selskabet i takt med, at Europa og resten af verden investerer massivt i grøn energiomstilling og elektrificering.

Relevant for danske investorer

Nyheden har interesse for danske investorer, fordi Prysmian er en direkte konkurrent til danske NKT, som ligeledes producerer højspændingskabler til blandt andet havvindmølleparker og strømforbindelser mellem lande. Når en af sektorens største aktører opjusterer forventningerne, kan det tolkes som et positivt signal om efterspørgslen i hele kabelindustrien.

Sektoren for elkabler har i de seneste år nydt godt af en global bølge af investeringer i elnet og vedvarende energi, og ordrebøgerne hos de store producenter har generelt været velfyldte. En opjustering fra Prysmian kan derfor være med til at understøtte investorernes syn på den samlede kabel- og infrastruktursektor, herunder NKT, som handles på Nasdaq Copenhagen.

Fortsat fokus på infrastrukturinvesteringer

Prysmians resultater kommer i en periode, hvor både energiselskaber og myndigheder i Europa fortsætter med at investere store summer i at opgradere og udbygge elnettet. Behovet for at forbinde nye vedvarende energikilder som havvind til forbrugerne kræver massive mængder kabel, og det har givet medvind til de store leverandører i branchen.

Selskabets opjustering af guidancen for 2026 signalerer, at ledelsen forventer, at denne efterspørgsel vil fortsætte gennem resten af året. For danske investorer, der følger energi- og infrastruktursektoren, kan udviklingen i Prysmian derfor tjene som en pejling for, hvordan konkurrenter som NKT kan forvente at klare sig i det kommende regnskabsår.

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Kilder: Seeking Alpha, Investing.com