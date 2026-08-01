Pump.fun fyrede ansatte lige før millioner i PUMP-tokens skulle udbetales

Tidligere medarbejdere hos Pump.fun raser efter at være blevet fyret, kort før firmaets store token-oplåsning på 50 mia. PUMP gav adgang til millionbeløb.

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Flere tidligere ansatte hos den populære krypto-platform Pump.fun beskylder virksomheden for at have fyret dem, lige inden deres PUMP-tokens skulle vestes (frigives) og dermed give adgang til betydelige summer. Ifølge de tidligere medarbejdere skete afskedigelserne blot uger før virksomheden gennemførte en stor oplåsning af 50 milliarder PUMP-tokens, hvilket har skabt vrede blandt de berørte og rejst spørgsmål om timingen bag beslutningen.

Sagen er dokumenteret af både BeInCrypto og Cointelegraph, som begge har talt med kilder tæt på hændelsesforløbet. Ifølge disse kilder mistede de fyrede medarbejdere adgang til tokens, der potentielt kunne have været millioner af dollars værd, fordi deres ansættelse ophørte, før tokens formelt var vestet i deres favør.

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Medstifter peger på hastig vækst som årsag

Pump.fun-medstifter Noah Tweedale har ifølge Cointelegraph forklaret afskedigelserne med, at virksomheden er vokset for hurtigt, og at organisationen derfor har haft behov for at tilpasse medarbejderstaben. Den forklaring har dog ikke overbevist de tidligere ansatte, som mener, at timingen af fyringerne var ekstremt uheldig – eller bevidst – set i lyset af den forestående token-oplåsning.

Pump.fun er en af de mest omtalte platforme inden for udstedelse af meme-tokens på Solana-blockchainen, og virksomhedens eget PUMP-token har været genstand for stor opmærksomhed i krypto-markedet gennem det seneste år. Netop derfor vejer sagen tungt blandt både nuværende og tidligere medarbejdere, hvor tokens ofte udgør en central del af aflønningspakken i krypto-startups.

Vesting-modeller under pres i krypto-branchen

Sagen sætter fokus på en bredere problematik i krypto-industrien, hvor medarbejdere ofte kompenseres med tokens, der først vestes over tid – i lighed med aktieoptioner i traditionelle virksomheder. Når en medarbejder forlader firmaet, før vestingperioden er udløbet, mister vedkommende typisk retten til de resterende tokens, hvilket kan give virksomheder et økonomisk incitament til at time afskedigelser strategisk.

For danske investorer, der følger krypto-sektoren tæt, illustrerer sagen en risiko, der ofte overses: Interne forhold som medarbejdertilfredshed og lønstruktur kan påvirke et projekts omdømme og dermed indirekte tokenets kurs og markedets tillid. Sager om upfair behandling af ansatte har historisk set kunnet udløse negativ omtale, der smitter af på investorernes vurdering af projektets ledelse og langsigtede holdbarhed.

Ingen officiel kommentar fra Pump.fun

Hverken BeInCrypto eller Cointelegraph oplyser, at Pump.fun har givet en samlet, officiel kommentar til sagen ud over medstifterens udtalelse om virksomhedens hurtige vækst. Det er derfor uklart, om de berørte medarbejdere vil forsøge at rejse kravene juridisk, eller om sagen ender med en intern løsning mellem parterne.

Sagen kommer på et tidspunkt, hvor PUMP-tokenet i forvejen er under tæt bevågenhed fra investorer, der følger både virksomhedens indtjening og dens forhold til brugere og ansatte. Hvordan sagen udvikler sig, kan få betydning for, hvordan markedet fremover vurderer governance og medarbejderforhold hos krypto-native virksomheder generelt.

Kilder: Beincrypto, Cointelegraph