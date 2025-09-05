Qantas reducerer direktørbonusser efter større cyberangreb med henvisning til delt ansvarlighed

Qantas Airways har annonceret en 15% reduktion i kortsigtede bonusser for sine ledende medarbejdere og administrerende direktører for regnskabsåret 2025, en direkte konsekvens af et cyberangreb, der afslørede millioner af kundedata tidligere på året. Beslutningen, der er beskrevet i flyselskabets årsrapport, fremstiller den økonomiske sanktion som et mål for delt ansvarlighed for databruddet.

Et disciplinært skridt midt i stigende overskud

Bonusreduktionen kommer, selvom flyselskabet rapporterede et betydeligt spring i overskuddet, drevet af en stærk genopretning af indenrigsrejser efter pandemien. Reduktionen sænkede administrerende direktør Vanessa Hudsons kortsigtede bonus med 250.000 australske dollars, selvom hendes samlede kompensation for året stadig steg til 6,3 millioner australske dollars. Dette dobbeltsporede resultat – stærk virksomhedspræstation sammen med en målrettet økonomisk sanktion for en større hændelse – afspejler den komplekse karakter af moderne virksomhedsledelse.

Det udviklende landskab for cybersikkerhedsstyring

Qantas’ beslutning skaber en stærk præcedens for virksomheders ansvarlighed i lyset af cybersikkerhedssvigt. Ved direkte at forbinde ledelsens aflønning med cybersikkerhedsstyring signalerer virksomheden, at databeskyttelse er en topprioritet i ledelsen, ikke kun en IT-funktion. Denne beslutning fremhæver en voksende global tendens, hvor bestyrelser og aktionærer kræver, at ledere bærer økonomisk ansvar for større sikkerhedsbrister. Qantas’ beslutning sender et klart budskab om, at sådanne hændelser har håndgribelige økonomiske konsekvenser for dem i toppen.