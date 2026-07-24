Raffinaderier søger nye oliekilder, efter Houthi-angreb sender Brent over 100 dollar

Angreb på saudiske tankskibe i Rødehavet har åbnet en ny front i olieforsyningen og fået raffinaderier til at lede efter alternative crude-kilder.

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Raffinaderier verden over er begyndt at lede efter alternative kilder til råolie, efter angreb på saudiske tankskibe i Rødehavet har skabt frygt for en ny og længerevarende trussel mod den globale olieforsyning. Det skriver Economic Times. Angrebene har sendt Brent-olien op over 100 dollar pr. tønde for første gang i flere måneder, og markedet frygter nu, at konflikten kan udvikle sig til endnu en langvarig forsyningskrise oven i den eksisterende uro omkring Iran og Hormuz-strædet.

Ifølge CNBC’s morgenbriefing er det netop de gentagne angreb på saudiske tankskibe, der har drevet olieprisen op og samtidig sendt amerikanske obligationsrenter til det højeste niveau i 18 måneder. Uroen kommer oven i en allerede anspændt stemning på de finansielle markeder, hvor bekymringer om AI-investeringernes rentabilitet tidligere på ugen sendte både Tesla- og Alphabet-aktien ned.

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En ny forsyningsfront åbner sig

Ifølge analyseplatformen BeInCrypto betragtes angrebene i Rødehavet som åbningen af en “anden forsyningsfront” ud over den langvarige spænding omkring Iran og Hormuz-strædet – verdens vigtigste flaskehals for olietransport. Tekniske Fibonacci-niveauer peger ifølge samme kilde på, at Brent-prisen kan fortsætte op mod 119,50 dollar pr. tønde, hvis uroen tiltager yderligere.

Det er netop denne usikkerhed om, hvorvidt angrebene er enkeltstående hændelser eller starten på en mere systematisk kampagne mod saudisk olieeksport, der får raffinaderier til at reagere proaktivt. Ifølge Economic Times overvejer flere raffinaderier nu at diversificere deres indkøb af råolie for at mindske afhængigheden af leverancer, der skal transportere gennem de mest udsatte dele af Rødehavet og Den Arabiske Halvø.

Markedet reagerer bredt

De stigende oliepriser har konsekvenser langt ud over energisektoren. Ifølge CNBC er de amerikanske statsobligationsrenter steget til det højeste niveau i halvandet år, hvilket typisk afspejler investorernes bekymring for, at højere energipriser kan skubbe inflationen op og dermed forsinke eventuelle rentelettelser fra centralbankerne.

Samtidig fremhæver CNBC, at markedsuroen ikke kun handler om olie. Bekymringer om, hvorvidt de enorme AI-investeringer fra techgiganter som Tesla og Alphabet reelt kan indfri de forventninger, der er indregnet i aktiekurserne, har lagt et ekstra lag af nervøsitet oven på den geopolitiske usikkerhed. For investorer betyder det, at flere risikofaktorer nu spiller sammen samtidig – geopolitik, renter og teknologiaktiernes værdiansættelse.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er en oliepris over 100 dollar ikke uden betydning. Højere energipriser kan presse virksomheders indtjening i transport- og produktionstunge sektorer, mens det omvendt kan gavne selskaber med eksponering mod energisektoren. Samtidig kan stigende renter – som følge af inflationsfrygt drevet af oliepriserne – påvirke værdiansættelsen af renterelaterede aktiver og obligationer i danske porteføljer.

Hvis raffinaderiernes søgen efter nye oliekilder fortsætter, kan det på sigt også ændre handelsmønstrene for råolie globalt, hvilket kan have afsmittende effekt på fragtrater og forsikringspriser for tankskibsfarter – noget der historisk har haft betydning for danske rederiaktier med eksponering mod energitransport.

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Kilder: Economictimes, CNBC, Beincrypto