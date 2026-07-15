Rederier raser mod Trumps plan om told i Hormuz-strædet

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Den globale shippingindustri er gået i alarmberedskab, efter at Donald Trump har foreslået at indføre told på passage gennem Hormuz-strædet. Rederier verden over kalder planen for et alvorligt indgreb i den frie sejlads gennem internationalt farvand, og kritikken kommer i en tid, hvor konflikten mellem USA og Iran allerede sender bølger gennem energimarkederne.

Ifølge CNBC har det tyske rederigigant Hapag-Lloyd offentligt afvist idéen om told for at sejle gennem strædet. Selskabet kalder det “fundamentalt forkert”, at nogen part – uanset hvilket land der måtte have kontrol over området – skal kunne opkræve betaling for passage gennem internationale farvande. Udmeldingen afspejler en bredere bekymring i branchen over, at Hormuz-strædet kan blive gjort til genstand for politisk og økonomisk pres.

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Verdens vigtigste olieflaskehals

Hormuz-strædet er en af verdens mest kritiske transportveje for olie og gas. En betydelig del af den globale olietransport passerer gennem det snævre farvand mellem Iran og Den Arabiske Halvø, hvilket gør enhver trussel om blokade, told eller militær aktivitet i området til en potentiel kilde til alvorlige forstyrrelser på energimarkederne.

Fortune beretter, at oliepriserne er steget i kølvandet på Trumps udmelding om told i strædet. Markedet reagerer på usikkerheden om, hvorvidt en sådan foranstaltning kan blive en realitet, og hvilke konsekvenser det i givet fald vil få for både forsyningssikkerhed og fragtomkostninger globalt.

Rederibranchen advarer om præcedens

For shippingindustrien handler sagen om mere end blot den umiddelbare økonomiske byrde. Kritikerne peger på, at hvis ét land eller én aktør kan indføre told for passage gennem et strategisk stræde, skaber det en farlig præcedens, der potentielt kan udnyttes andre steder i verden, hvor skibsfarten er afhængig af smalle, internationale farvande.

Rederier har traditionelt kunnet regne med fri passage gennem internationale stræder i henhold til folkeretten. En toldordning – uanset hvem der administrerer den – vil ifølge branchens repræsentanter underminere dette princip og kunne føre til øgede omkostninger, som i sidste ende vil blive væltet over på forbrugere og virksomheder verden over gennem højere fragt- og energipriser.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er sagen relevant af flere årsager. Danmark har en betydelig shippingsektor, og udviklingen omkring Hormuz-strædet kan påvirke fragtrater, forsikringspræmier og driftsomkostninger for rederier med eksponering mod ruter gennem Mellemøsten.

Samtidig kan stigende oliepriser sprede sig til bredere inflationsforventninger, hvilket kan få betydning for rentekurser og dermed for både obligations- og aktiemarkederne. Investorer med eksponering mod energisektoren, transport og shipping bør derfor følge udviklingen tæt, mens spændingerne mellem USA og Iran fortsat er uafklarede.

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Kilder: CNBC, Fortune