Regeringen introducerer ny aftale til bekæmpelse af økonomisk udnyttelse på plejehjem

Efter en nylig undersøgelse foretaget af DR-programmet Kontant har den danske regering indgået en ny aftale om at slå ned på personer, der tjener for meget på at drive plejehjem og herberger. Aftalen, som inkluderer et takstloft på daglige gebyrer, har til formål at forhindre misbrug af offentlige midler beregnet til landets mest sårbare borgere.

Smuthuller i systemet

DR-programmet afslørede, hvordan nogle plejehjemsejere kan generere millionprofit ved at udnytte smuthuller i det nuværende finansieringssystem. Gebyrer fastsættes på baggrund af et budget, der indsendes af plejehjemmet og godkendes af Socialtilsynet. Undersøgelsen viste, at ved at budgettere med højere personaleomkostninger end det, der faktisk blev brugt, kunne faciliteter som Absalon plejehjem generere et betydeligt overskud før skat, der nåede 4,6 millioner kroner i 2023. Denne praksis gjorde det muligt for operatørerne at “malke systemet”, hvor offentlige midler beregnet til pleje i stedet blev kanaliseret til privat profit.

Nye foranstaltninger for ansvarlighed

Den nye aftale, støttet af regeringen, Socialistpartiet og de Konservative, introducerer flere foranstaltninger til at lukke disse smuthuller. En central del er implementeringen af ​​et takstloft på de daglige gebyrer, som kommunerne betaler: 2.322 kroner for plejehjem og 3.197 kroner for krisecentre. Aftalen fastsætter også mere detaljerede krav til revisorcertificering af disse takster for at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed. Ifølge social- og boligministeren vil de nye regler give kommunerne de nødvendige værktøjer til at styre udgifter og forhindre økonomisk udnyttelse af sårbare borgere.