Regeringen satser på forbrug for at forbedre brændstoføkonomien

Den danske regering har afsløret en ny finanslov, der vil afsætte anslået 9 milliarder kroner i skattelettelser og -goder med en klar strategi til at stimulere økonomien ved at øge privatforbruget. Den omfattende pakke, som inkluderer lavere afgifter på el, kaffe og chokolade, billigere dagpleje og fjernelse af moms på bøger, er et direkte sats på, at de danske forbrugere åbner deres tegnebøger.

En finanspolitisk hjælp til at frigøre opsparing

Regeringens finanslov har til formål at give borgerne flere penge. Ifølge beregninger fra Finansministeriet varierer de årlige fordele fra 1.600 kroner for en enlig socialmodtager til 10.500 kroner for en familie med to børn. Disse foranstaltninger er designet til at tilskynde danskerne til at udnytte de rekordhøje 1.246 milliarder kroner, der i øjeblikket står på bankkonti. I de senere år har eksport og virksomhedsaktivitet været de primære drivkræfter for vækst, men efterhånden som disse er aftaget, retter regeringen nu sin opmærksomhed mod den historisk lave forbrugsrate.

Et risikabelt økonomisk spil

Trods regeringens indsats er succesen med denne strategi langt fra garanteret. Som økonomisk korrespondent Casper Schrøder bemærkede, har det historisk set været en betydelig udfordring at få danskerne til at øge deres forbrug. Tidligere politiske initiativer, der har til formål at øge forbruget, har haft begrænset succes, hvilket har fået Schrøder til at sammenligne indsatsen med at “sparke en død hval”.

Selvom regeringen håber, at hjælpeforanstaltningerne vil styrke tilliden og føre til en forbrugsbølge, fastholdt økonomiminister Stephanie Lose, at målet er at “skabe et rum”, hvor borgerne kan føle sig trygge nok til at bruge mere. Hun understregede, at beslutningen ligger hos de enkelte husstande, på trods af det klare økonomiske incitament, der tilbydes.

Med kommunal- og folketingsvalg i horisonten får finanslovens fokus på forbrugerrettede fordele også en politisk dimension, der strategisk afstemmer regeringens økonomiske dagsorden med vælgernes daglige økonomiske bekymringer.