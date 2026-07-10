Rekord i ægtepagter: Flere danskere sikrer økonomien før skilsmissen

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Flere danskere sikrer sig juridisk, før de siger ja til hinanden foran alteret – eller længe efter brylluppet. Nye tal fra Tinglysningsretten viser, at antallet af tinglyste ægtepagter er steget markant i årets første halvdel, og udviklingen sætter fokus på, hvordan par i stigende grad tænker økonomi og risikostyring ind i deres forhold. Det skriver DR.

Ifølge tallene blev der i første halvår tinglyst 6.583 ægtepagter i Danmark, hvilket svarer til en stigning på 14 procent sammenlignet med samme periode året før. Væksten kommer oven på et allerede rekordhøjt niveau, da antallet af ægtepagter også satte ny top sidste år, fremgår det af DR’s gennemgang.

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Baggrunden for interessen skal blandt andet findes i de høje skilsmissetal herhjemme. Ifølge Danmarks Statistik var der sidste år 14.383 skilsmisser i Danmark, hvilket giver en skilsmisseprocent på omkring 45. Med næsten hver anden ægteskab, der potentielt ender i skilsmisse, vælger flere par at få styr på de økonomiske spilleregler, mens forholdet stadig er godt.

Et opgør med et “uromantisk” ord

Jurist Kathrine Skyum Bolmgren fra rådgivningsvirksomheden Replik, der blandt andet hjælper par med at oprette ægtepagter, mener der er behov for at nuancere billedet af, hvad en ægtepagt reelt er. “Jeg plejer jo at kalde det det mest uromantiske ord i ordbogen. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme væk fra. For ægtepagten er jo egentlig bare en fravigelse af udgangspunktet,” siger hun til DR.

Uden en ægtepagt gælder som udgangspunkt formuefællesskab mellem ægtefæller i Danmark, hvilket betyder, at formuen som hovedregel skal deles ligeligt ved en skilsmisse. En ægtepagt gør det muligt for parret selv at bestemme, om hele eller dele af formuen i stedet skal være særeje – og dermed ikke skal deles, hvis ægteskabet opløses.

Ifølge Kathrine Skyum Bolmgren er motiverne bag ægtepagterne mangeartede. “Tit handler det om, at der er noget, man gerne vil beskytte. Måske er der en stor skævvridning i det, man kommer ind i forholdet med. Der er også mange, der bliver gift igen og måske har prøvet at købe huset én gang af en ekskone og ikke har lyst til at gøre det igen. Så det handler om at beskytte det, man går ind med, fordi man også ved, at det kan gå galt en dag,” siger hun til DR og tilføjer, at mange par omvendt ønsker en aftale, der netop sikrer, at formuen deles ligeligt mellem dem.

Pensionsopsparing driver interessen

En central drivkraft bag den stigende interesse for ægtepagter er ifølge pensionsselskabet Danica netop håndteringen af pensionsopsparinger. Pensioner indgår nemlig ikke automatisk i det formuefællesskab, som ægteskabet normalt udløser, og det er der ifølge selskabet mange par, der ikke er opmærksomme på.

Cheføkonom i Danica, Mads Moberg Reumert, forklarer over for DR, at selskabet derfor aktivt opfordrer nygifte kunder til at overveje en ægtepagt. “Det her handler om, at vi gerne vil have en højere grad af tryghed ved at lave en ægtepagt. For med den kan man få tryghed for, hvad der sker med vores økonomi, hvis vi ikke længere skal være sammen,” siger han.

Netop ønsket om at lade pensionerne indgå i den fælles formue fylder ifølge Kathrine Skyum Bolmgren en betydelig del af de ægtepagter, hendes virksomhed er med til at udarbejde. “Det nærmer sig en fjerdedel af de ægtepagter, vi tegner. Det har kæmpestor interesse,” siger hun til DR.

Et spørgsmål om økonomisk ligestilling

Den stigende interesse for at lade pensionsopsparinger indgå i ægtepagterne hænger tæt sammen med, at mænd og kvinders pensionsformuer typisk ser forskellige ud. Ifølge Mads Moberg Reumert er kvinders pensionsopsparing generelt lavere end mænds, blandt andet fordi kvinder stadig tager en større del af barslen og oftere arbejder på nedsat tid, efter parret har fået børn.

“Og det har den konsekvens, at pensionsformuen på sigt bliver lavere. Ved at man tager snakken om det og er opmærksom på det, så har man mulighed for at udligne den forskel,” siger cheføkonomen til DR. Både Danica og Replik peger på, at flere ægtepagter, hvor pensionerne deles, er et udtryk for øget økonomisk ligestilling mellem kønnene.

“Så er det så afgjort et skridt i retning af mere økonomisk ligestilling, fordi kvinder som udgangspunkt har en lavere pensionsformue,” siger Mads Moberg Reumert til DR.

Betydning for privatøkonomien

For danske investorer og opsparere kan udviklingen have konkret betydning, uanset om man selv er gift eller planlægger et bryllup. En ægtepagt kan nemlig få stor indflydelse på, hvordan aktiedepoter, friværdi i boligen og pensionsopsparinger fordeles, hvis et ægteskab en dag opløses – og dermed på, hvor meget den enkelte reelt sidder tilbage med efter en skilsmisse.

Det gælder ikke mindst for par, hvor den ene part har opbygget en betydelig formue eller pensionsopsparing gennem investeringer, inden ægteskabet blev indgået, eller hvor der er stor forskel på parternes indkomst og opsparingsevne. Uden en ægtepagt vil sådan en formue som udgangspunkt indgå i det fælles bo, hvis parret skilles, mens en ægtepagt kan gøre det muligt at holde specifikke aktiver, herunder investeringer, uden for delingen.

Ifølge DR skal en ægtepagt være oprettet skriftligt og tinglyst for at være gyldig, og aftalen kan også få betydning ved et dødsfald, fordi den er med til at afgøre, hvad der indgår i dødsboet. Selve arven bestemmes dog fortsat af arveloven og et eventuelt testamente og ikke af ægtepagten alene.