Ren energi udgør 90 pct. af ny elkapacitet – analytikere ser solar-comeback

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Ren energi tegner sig nu for omkring 90 procent af al ny elkapacitet, der bliver tilføjet det amerikanske elnet. Det oplyser direktøren for brancheorganisationen American Clean Power Association ifølge CNBC’s Brian Sullivan, der i sit nyhedsbrev “Power Insider” peger på, at både solenergi og atomkraft kan stå foran et comeback på aktiemarkedet.

Ifølge CNBC vurderer Deutsche Bank, at der kan være en glemt købsmulighed i den største solenergiaktie i sektoren, selvom en konkret afgørende politisk beslutning stadig udestår og kan blive afgørende for, om opturen bliver til virkelighed. Samtidig peger analysehuset Bernstein på tre aktier, der ifølge banken er godt positioneret til at drage fordel af den fornyede interesse for atomkraft.

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Solenergi og atomkraft tilbage i søgelyset

Nyheden kommer på et tidspunkt, hvor investorernes fokus i høj grad har været rettet mod olie og gas som følge af uroen i Mellemøsten. Men ifølge CNBC’s gennemgang tyder tallene fra American Clean Power Association på, at den grønne omstilling af elnettet fortsætter i et højt tempo, uanset den politiske støjstøj omkring energipolitikken.

For danske investorer, der følger den grønne omstilling tæt gennem selskaber som Ørsted og Vestas, er udviklingen i det amerikanske marked interessant, fordi den signalerer, at efterspørgslen efter ny elkapacitet fortsat i vid udstrækning bliver dækket af sol, vind og andre former for ren energi – selv i et politisk klima, hvor fossile brændstoffer ellers har haft medvind.

Bernstein fremhæver ifølge CNBC tre selskaber, der ventes at kunne drage fordel af den fornyede interesse for atomkraft, som flere lande og investorer i stigende grad ser som en stabil og lavemissions-løsning på voksende elbehov, blandt andet drevet af den eksplosive vækst i datacentre til kunstig intelligens.

Iran-konflikt holder oliemarkedet i ro

Samtidig med fokus på den grønne energi beskriver Sullivan, hvordan oliemarkedet reagerer relativt afdæmpet på den seneste optrapning i konflikten med Iran. Ifølge CNBC skød Iran mod en tanker fra Qatar, hvorefter USA svarede igen, og præsident Trump erklærede under et NATO-topmøde, at våbenhvilen nu er aflyst.

Alligevel steg oliepriserne kun moderat. WTI-råolie bevægede sig ifølge CNBC midlertidigt over 75 dollar pr. tønde, men det er stadig kun tilbage til niveauer set for få uger siden. Ser man længere ud på futures-kurven hos CME Group, ligger priserne senere på året fortsat lige omkring 70 dollar pr. tønde, hvilket ifølge Sullivan afspejler, at markedet ikke for alvor tror, at den seneste optrapning vil udvikle sig til en langvarig forsyningskrise.

Sullivan bemærker samtidig, at den kaotiske situation inde i Iran gør udviklingen svær at forudsige på kort sigt. Ifølge CNBC deltog den ayatollahens søn, der reelt står i spidsen for landet, ikke engang i sin egen fars begravelse, og det er uklart, om han overhovedet er i live. Det bidrager til, at markedet ifølge nyhedsbrevet bør forberede sig på fortsat volatilitet i olieprisen de kommende dage og uger.

USA’s energioverskud som konkurrencefordel

En central pointe i Sullivans nyhedsbrev er, at USA’s rigelige energiforsyning har fungeret som en økonomisk fordel over for Europa gennem de seneste to årtier. Ifølge CNBC ligger elpriserne for amerikanske husholdninger på omkring det halve af, hvad europæiske forbrugere betaler.

Med henvisning til GlobalElectricity.org oplyser CNBC, at de europæiske husholdningers elpriser i gennemsnit ligger omkring 60 procent højere end i USA. Samtidig er eurozonen ifølge nyhedsbrevet afhængig af import for at dække omkring 90 procent af sit olie- og gasbehov, efter at flere lande i regionen har lukket atomkraftværker og begrænset udnyttelsen af egne naturgasressourcer.

Ifølge CNBC har EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere kaldt lukningen af atomkraftværker for en “strategisk fejltagelse”. EU-Kommissionen selv skrev i en rapport fra sidste år, at “de ekstraordinært høje priser har haft og fortsat har alvorlige konsekvenser for europæiske husholdninger, industrien, den bredere økonomi og de offentlige finanser”, som citeret af CNBC.

Sullivan peger på, at de høje energiomkostninger i Europa ikke alene forklarer forskellen i den økonomiske vækst mellem USA og EU gennem de seneste 20 år, men at energipolitikken ifølge ham klart har været en medvirkende faktor. For danske og europæiske investorer understreger analysen dermed, hvor tæt energipolitik, forsyningssikkerhed og konkurrenceevne hænger sammen – og hvorfor både den grønne omstilling og udviklingen i olieprisen fortsat er værd at følge tæt.

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