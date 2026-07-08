Renter og oliepriser eksploderer efter Trumps Iran-udmelding

Trump erklærer Iran-våbenhvilen for slut ved NATO-topmøde. Det sender amerikanske statsrenter og oliepriser kraftigt op og skaber ny usikkerhed om inflation.

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Renterne på amerikanske statsobligationer steg onsdag markant, efter at USA’s præsident Donald Trump på NATO-topmødet i Tyrkiet erklærede, at våbenhvilen med Iran efter hans opfattelse er slut. Det skriver CNBC. Udmeldingen fik samtidig oliepriserne til at stige kraftigt, hvilket øger frygten for ny inflation og komplicerer Federal Reserves rentebeslutninger fremadrettet.

Ifølge CNBC steg renten på den toneangivende 10-årige amerikanske statsobligation med mere end 4 basispunkter til 4,573 pct. Den 10-årige rente fungerer som en vigtig rettesnor for blandt andet realkreditlån, billån og kreditkortgæld i USA og har global smitteeffekt på finansmarkederne, herunder også på danske og europæiske obligationsrenter.

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Bevægelsen var ikke isoleret til den 10-årige rente. Den 2-årige rente, som typisk følger forventningerne til Federal Reserves pengepolitik på kort sigt, steg med over 5 basispunkter til 4,214 pct. Den 30-årige rente, der historisk reagerer kraftigt på geopolitiske begivenheder, klatrede med mere end 4 basispunkter til 5,084 pct., fremgår det af CNBC’s opgørelse.

Oliepriserne stiger kraftigt på ny frygt for konflikt

Trumps udtalelser satte for alvor gang i oliemarkedet. Ifølge CNBC steg Brent-crude, som er den internationale referencepris på olie, med 5,3 pct. til 78,11 dollar pr. tønde, mens den amerikanske WTI-olie steg 4,6 pct. til 73,70 dollar pr. tønde.

Prisstigningerne fortsatte, efter at Trump senere onsdag truede med at angribe Iran igen, efter at USA ifølge CNBC allerede havde angrebet landet tirsdag. Under en pressekonference sammen med Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyy sagde Trump: “I’ll give them a little warning. We’re going to hit them hard tonight” – altså at han ville give Iran en advarsel forud for et hårdt angreb natten til torsdag.

Stigende oliepriser presser typisk renterne op, fordi de øger risikoen for accelererende inflation. Det tvinger investorer til at kræve en højere kompensation for at binde deres penge i langfristede obligationer, hvilket presser renterne yderligere op.

Splittet centralbank ovenpå Warshs første møde

Samtidig med den geopolitiske uro forsøger markedsdeltagerne at tolke referatet fra Federal Reserves rentemøde i juni, som ifølge CNBC var det første møde under den nye centralbankchef Kevin Warsh. Referatet viste en centralbank, der er delt i synet på, hvordan renten skal bevæge sig fremover, uden mere klarhed om inflationsudviklingen.

“Many participants indicated that the appropriate level of the federal funds rate would be within or slightly below the current target range at the end of this year,” fremgår det af referatet, som CNBC citerer. Referatet fortsætter: “Many other participants, however, assessed that the appropriate level of the federal funds rate would be above the current target range.”

Med andre ord er der ifølge referatet reel uenighed blandt Fed-medlemmerne om, hvorvidt den amerikanske rente skal ligge på nuværende niveau, lidt lavere eller decideret højere ved årets udgang. Ifølge CNBC var obligationsmarkedets umiddelbare reaktion på selve referatet dog begrænset, hvilket tyder på, at det primært er Trumps Iran-kommentarer, der driver dagens rentebevægelser.

Betydning for danske investorer

Bevægelser i de amerikanske statsrenter har historisk stor betydning for de globale finansmarkeder, herunder for det danske og europæiske obligationsmarked, hvor renterne ofte følger tendensen fra USA med en vis forsinkelse. Stiger de amerikanske renter markant, kan det på sigt smitte af på danske realkreditrenter og dermed på boligejernes finansieringsomkostninger.

Samtidig rammer de stigende oliepriser direkte de danske forbrugere og virksomheder gennem højere priser på brændstof og energi, mens usikkerheden om en fornyet konflikt mellem USA og Iran øger den generelle risikoaversion på aktiemarkederne. For danske investorer med eksponering mod amerikanske obligationer, energiaktier eller dollarbaserede aktiver er situationen derfor relevant at følge tæt de kommende dage.

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