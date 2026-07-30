Renter stiger på tværs af Atlanten: Iran-krig og splittet Fed nærer inflationsfrygt

Euro- og dollarrenter stiger, efter Fed holdt renten trods intern splittelse, mens krigen mellem USA og Iran skaber ny bekymring for inflationen.

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Renterne på både europæiske og amerikanske statsobligationer er på vej op, efter at den optrappede krig mellem USA og Iran har lagt sig oven på en allerede nervøs rentemarked, hvor investorer tvivler på, om centralbankerne har inflationen under kontrol. Det skriver Investing.com, mens Financial Times og MarketWatch bekræfter samme billede fra hver sin side af Atlanten.

Ifølge Investing.com er euro-renterne begyndt at “firme” – altså stige – da markedet frygter, at konflikten i Mellemøsten kan sende energipriserne op og dermed give ny næring til inflationen i eurozonen. Samtidig peger mediet på, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, med sin seneste rentebeslutning har efterladt investorerne i tvivl om, hvor pengepolitikken bevæger sig hen.

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Amerikanske lånerenter på 19-årshøjde

Financial Times skriver, at de amerikanske lånerenter er nået det højeste niveau i 19 år, selv efter at Fed valgte at holde renten uændret på sit seneste møde. Ifølge FT skete det, selv om centralbanken dermed så bort fra bekymringerne om, at krigen mellem USA og Iran kan udløse et nyt inflationschok via højere oliepriser.

Beslutningen om at holde renten kom fra en splittet komité, hvor ikke alle medlemmer var enige om, hvordan man bedst afbalancerer risikoen for både stigende priser og en svækket økonomi. Den interne uenighed har ifølge kilderne bidraget til den usikkerhed, der nu presser de lange renter op – investorerne har svært ved at aflæse, hvilken vej Fed reelt vil bevæge sig fremover.

Obligationsmarkedet tror ikke på inflationskampen

MarketWatch beskriver, hvordan obligationsmarkedet reagerer, som om det ikke tror på, at Fed reelt kan holde inflationen nede. Ifølge mediet stiger renterne markant, hvilket i praksis er markedets egen dom over centralbankens signaler – investorerne kræver simpelthen en højere kompensation for at binde deres penge i obligationer over længere tid, når udsigten til fremtidig inflation ser mere usikker ud.

Stigende renter betyder typisk faldende obligationskurser, og bevægelsen rammer dermed direkte de investorer, der har placeret opsparing i statsobligationer eller obligationsfonde – herunder mange danske pensionsopsparere, hvis pensionsselskaber ofte har store beholdninger af netop amerikanske og europæiske statspapirer.

Krigen i Mellemøsten som ny risikofaktor

Baggrunden for uroen er den optrappede konflikt mellem USA og Iran, hvor amerikanske styrker efter en kort pause igen har angrebet mål i Iran. Krigen har allerede sat sine spor i oliepriserne og skaber generel nervøsitet i de finansielle markeder, fordi højere energipriser historisk har en direkte kanal ind i inflationstallene.

For danske investorer er situationen relevant på flere fronter. Stigende amerikanske og europæiske renter påvirker prisfastsættelsen af obligationer i danske porteføljer, mens usikkerheden om Feds kurs typisk smitter af på både dollarkursen og de globale aktiemarkeder, herunder C25-selskaber med stor eksponering mod USA og energisektoren.

Samtidig kan en fortsat optrapning i Mellemøsten holde oliepriserne oppe længere end ellers ventet, hvilket vil kunne genere ECB’s egen kamp for at holde inflationen i eurozonen nede – en udvikling, der i givet fald kan tvinge den europæiske centralbank til at genoverveje sin egen rentekurs i de kommende måneder.

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Kilder: Investing.com, Financial Times, MarketWatch