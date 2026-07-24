Republikanere afviger: USA’s Repræsentanternes Hus vil bremse Trumps Iran-krig

Fire republikanere stemte med demokraterne for at begrænse Trumps militære magt over Iran – midt i strid om 1.150 mia. dollar forsvarsbudget.

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Repræsentanternes Hus i USA har med stemmerne 214 mod 208 vedtaget en resolution, der skal begrænse Trump-administrationens muligheder for at føre militære angreb mod Iran uden Kongressens godkendelse. Afstemningen fandt sted, kort før Huset går på sommerpause, og kommer midt i fornyede amerikanske angreb mod Iran, skriver The Guardian.

Fire republikanske kongresmedlemmer – Brian Fitzpatrick, Warren Davidson, Tom Barrett og Thomas Massie – stemte sammen med samtlige demokrater for resolutionen. Det bekræftes også af Crypto Briefing, der beskriver afstemningen som en direkte tilsidesættelse af præsidentens linje fra dele af hans eget parti.

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Anden resolution på kort tid

Der er tale om den anden krigsfuldmagts-resolution af sin art, hvilket understreger, at bekymringen for en optrapning i Kongressen ikke er ny. Resolutionerne har til formål at tvinge administrationen til at søge Kongressens godkendelse, før yderligere militære operationer mod Iran kan iværksættes – et princip forankret i War Powers Act, som giver Kongressen kontrol over krigserklæringer og længerevarende militære engagementer.

At fire republikanere brød med partilinjen, illustrerer en voksende splittelse i det republikanske parti om, hvor langt USA bør gå i konfrontationen med Iran. Selvom resolutionen er vedtaget i Huset, er dens praktiske betydning uklar, da den også skal igennem Senatet, og Det Hvide Hus historisk har vist begrænset vilje til at lade denne type resolutioner binde den udøvende magt.

Forsvarsbudget på 1.150 mia. dollar skaber uro

Afstemningen falder sammen med heftig debat om National Defense Authorization Act (NDAA), et forsvarsbudget på 1,15 billioner dollar, som ifølge The Guardian har skabt yderligere kontrovers i Kongressen. Kombinationen af et rekordstort forsvarsbudget og fornyede militære angreb mod Iran sætter fokus på, hvor stor en rolle sikkerhedspolitikken spiller for de amerikanske offentlige finanser i 2026.

For investorer er sagen relevant af flere grunde. Et forsvarsbudget i denne størrelsesorden kan understøtte indtjeningen hos amerikanske forsvarskoncerner, mens en optrapning af konflikten med Iran typisk øger den geopolitiske risikopræmie i olieprisen og kan skabe volatilitet på både aktie- og obligationsmarkederne globalt – herunder i Europa og Danmark.

Marked holder øje med Iran-udviklingen

Ifølge Crypto Briefing kredser dele af markedet allerede om, hvordan en fremtidig løsning på Iran-konflikten kan se ud – blandt andet nævnes prognosemarkeder, der estimerer sandsynligheden for en amerikansk-iransk aftale om genopbygningsfinansiering inden 2026 til omkring 28,5 procent. Det afspejler en betydelig usikkerhed om, hvorvidt konflikten ender i en forhandlet løsning eller yderligere optrapning.

For danske investorer med eksponering mod energi-, forsvars- og cyklisk aktier kan udviklingen i den amerikanske Kongres og Trump-administrationens næste skridt over for Iran derfor blive en vigtig kilde til markedsudsving i de kommende måneder – ikke mindst hvis konflikten spreder sig yderligere i Mellemøsten og påvirker olieforsyningen.

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Kilder: The Guardian, Cryptobriefing