Republikanere presser på for Clarity Act-afstemning – demokrater bremser

Republikanske senatorer vil have en afstemning om krypto-lovforslaget Clarity Act nu, men demokraterne holder igen, og Senatets tid er optaget af andre sager.

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Republikanske senatorer lægger nu pres på for at få gennemført en afstemning om det omstridte krypto-lovforslag Clarity Act, mens de anklager Demokraterne for at bremse processen. Det fremgår af en udtalelse fra senator Dave McCormick til Fox Business, som Bitcoin Magazine citerer.

Ifølge McCormick mener en del af Demokraterne, at de ikke ønsker at give Republikanerne en politisk sejr ved at støtte lovforslaget, som skal fastlægge klare markedsstrukturregler for kryptovalutaer i USA. “The Democrats are starting to think, ‘We don’t want to give it a…'” udtalte McCormick i interviewet, uden at fuldføre sætningen, men budskabet var klart: en afstemning bør ske nu, mener Republikanerne.

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Senatets flertalsleder prioriterer anderledes

Det er dog ikke kun partipolitisk uenighed, der forsinker sagen. Ifølge Coindesk bruger Senatets flertalsleder i øjeblikket sin begrænsede tid på salen på andre lovforslag, som ikke har noget med krypto at gøre. Det betyder, at Clarity Act fortsat venter i køen, mens kryptoindustrien holder vejret for at få sin sag sat til afstemning.

Denne prioritering illustrerer en klassisk udfordring i den amerikanske lovgivningsproces: selv lovforslag med bred politisk opbakning kan blive skubbet bagud, hvis Senatets tid er optaget af andre presserende sager. For krypto-branchen, der længe har efterspurgt klarere regulatoriske rammer, er forsinkelsen en kilde til frustration.

Kampen om markedsstruktur er ikke slut

Forsinkelsen af afstemningen betyder dog ikke, at sagen er lagt død. Analyser peger på, at kampen om den fremtidige regulering af kryptomarkedet i USA langt fra er afgjort, selvom selve afstemningen er blevet udskudt. Både Republikanere og dele af krypto-industrien fastholder presset for at få lovforslaget behandlet, inden Senatet går på sommerpause.

Clarity Act har til formål at skabe et klart regulatorisk skel mellem, hvornår digitale aktiver skal betragtes som værdipapirer under SEC’s tilsyn, og hvornår de i stedet hører under råvaremyndigheden CFTC. En vedtagelse ville potentielt fjerne en af de største usikkerheder, der har hængt over amerikanske krypto-selskaber i flere år.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod kryptovalutaer eller amerikanske krypto-aktier er sagen relevant, fordi klarere amerikansk regulering ofte fungerer som en global rettesnor for, hvordan digitale aktiver behandles regulatorisk. Fortsat usikkerhed om, hvornår og hvordan Clarity Act ender med at blive vedtaget – eller om det sker overhovedet inden sommerpausen – kan påvirke risikovilligheden i markedet på kort sigt.

Historisk har udsigten til klarere amerikansk kryptoregulering ofte givet positive kursreaktioner på tværs af digitale aktiver, mens forsinkelser og politisk tovtrækkeri typisk skaber mere afdæmpet handel. Investorer bør derfor holde øje med, om Senatet finder tid til sagen, før den politiske kalender fyldes op af andre prioriteter hen mod efteråret.

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Kilder: Bitcoin Magazine, CoinDesk, Newsbtc