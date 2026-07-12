Republikansk senator Lindsey Graham død efter pludselig sygdom, 71 år gammel

Den indflydelsesrige republikanske senator Lindsey Graham er død, 71 år gammel, efter kort tids sygdom. Han var en central Trump-allieret i den amerikanske kongres.

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Den amerikanske senator Lindsey Graham er død, 71 år gammel, efter kort tids sygdom. Det bekræfter hans kontor natten til søndag ifølge flere amerikanske medier, herunder CNN og The Guardian. Graham var en af Det Republikanske Partis mest markante skikkelser og en tæt allieret af præsident Donald Trump.

Nyheden om dødsfaldet kommer pludseligt og har allerede sendt chokbølger gennem Washington. Graham repræsenterede staten South Carolina i det amerikanske senat siden 2003 og var en af de mest markante udenrigspolitiske stemmer i den republikanske gruppe.

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Fra Trump-kritiker til nær allieret

Lindsey Graham gennemgik en af de mest bemærkelsesværdige politiske omvendelser i moderne amerikansk politik. Han var oprindeligt en skarp kritiker af Donald Trump, men udviklede sig gradvist til en af præsidentens mest loyale forsvarere og allierede i Senatet.

Den skiftende relation gjorde Graham til en central figur i det republikanske partis interne dynamik og en vigtig brik i Trump-administrationens forhold til Kongressen. Hans stemme vejede tungt i spørgsmål om udenrigspolitik, national sikkerhed og retlige udnævnelser.

Betydning for Republikanerne og markederne

Et dødsfald af en siddende senator udløser typisk en proces, hvor guvernøren i den pågældende delstat udpeger en midlertidig efterfølger, indtil der kan afholdes et suppleringsvalg. For South Carolina betyder Grahams bortgang dermed potentielt en ny magtfordeling i Senatet, hvor republikanerne i forvejen har et snævert flertal.

For investorer er den slags politiske begivenheder relevante, fordi selv mindre forskydninger i Senatets sammensætning kan påvirke udsigterne for lovgivning om skat, regulering og finanspolitik – områder, hvor markederne holder tæt øje med signaler fra Washington. Graham sad desuden i flere centrale udvalg med indflydelse på forsvars- og udenrigspolitik, hvilket i en tid med geopolitisk uro i blandt andet Mellemøsten kan få politisk betydning fremover.

Der er ikke offentliggjort yderligere detaljer om sygdomsforløbet, og hverken Graham selv, hans familie eller Det Hvide Hus har tidligere signaleret alvorlige helbredsproblemer. Dødsfaldet kommer dermed som en overraskelse for både politiske kolleger og offentligheden.

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Kilder: Investing.com, CNBC, The Guardian