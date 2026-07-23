RFK Jr. kalder cyclospora-udbrud “under kontrol” – kilden er stadig ukendt

Myndighederne har endnu ikke fundet kilden til det amerikanske cyclospora-udbrud, mens sundhedsminister RFK Jr. erklærer situationen under kontrol.

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Det amerikanske sundhedsministerium siger, at udbruddet af den tarmparasitære sygdom cyclosporiasis er “under kontrol”. Men de amerikanske fødevaremyndigheder har fortsat ikke identificeret den præcise kilde til smitten, og det står uklart, om antallet af nye tilfælde reelt er aftaget. Det skaber tvivl om, hvor sikkert det egentlig er at spise blandt andet salat lige nu, skriver Forbes.

Modsætningen mellem den officielle beroligelse og den videnskabelige usikkerhed er central for forbrugere og investorer i fødevaresektoren, hvor tillid og hurtig, præcis information ofte er afgørende for både salg og aktiekurser hos producenter og detailkæder.

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RFK Jr.: Situationen er under kontrol

Sundhedsminister Robert F. Kennedy Jr. udtalte tirsdag, at det pågående udbrud af cyclosporiasis er “under kontrol”, ifølge CNBC. Udtalelsen kommer, mens de føderale sundheds- og fødevaremyndigheder – FDA og CDC – fortsat arbejder på at afdække, hvad der egentlig har forårsaget smittespredningen.

Cyclosporiasis skyldes en encellet parasit, der typisk spredes via forurenet vand eller fødevarer, og som ofte forbindes med frisk, ubehandlet frugt og grønt som salat, korianderurter og bær. Symptomerne inkluderer vandig diarré, mavesmerter, kvalme og træthed, og sygdomsforløbet kan i visse tilfælde trække ud over flere uger.

Kilden til smitten er stadig ukendt

Ifølge Forbes har hverken FDA eller CDC på nuværende tidspunkt kunnet slå fast med sikkerhed, hvilken specifik fødevare eller produktionskilde der ligger bag udbruddet. Det betyder, at myndighederne endnu ikke kan udpege et konkret produkt, som forbrugere bør undgå, hvilket komplicerer både forebyggelse og kommunikation til offentligheden.

Samtidig er det ifølge samme kilde uklart, om antallet af nye smittetilfælde faktisk er faldet, eller om udbruddet fortsat udvikler sig. Denne mangel på klarhed står i kontrast til sundhedsministerens udmelding om, at situationen er under kontrol, og rejser spørgsmål om, hvor solidt datagrundlaget bag den erklæring egentlig er.

Betydning for forbrugere og markedet

For almindelige forbrugere betyder den fortsatte usikkerhed, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvilke konkrete forholdsregler man bør tage, når man køber frisk salat og lignende produkter i supermarkedet. Uden en identificeret kilde er generel forsigtighed – som grundig afskylning og opmærksomhed på udbrudsopdateringer fra myndighederne – fortsat det bedste råd.

For investorer med eksponering mod amerikanske fødevareproducenter og detailkæder er sagen relevant, fordi tilbagevendende fødevareudbrud historisk har kunnet påvirke både forbrugertillid og aktiekurser i sektoren negativt, indtil myndighederne kan afgrænse og kommunikere problemet klart. Så længe kilden til cyclospora-udbruddet forbliver ukendt, vil markedet formentlig følge situationen tæt, uanset ministerens beroligende toner.

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Kilder: Forbes, CNBC