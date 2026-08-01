Ripple løfter sløret: XRP Ledger klar til ny opgradering v3.3.0

RippleX præsenterer fem mulige ændringer til XRP Ledgers næste softwareopdatering, der ventes lanceret i næste uge – men kun hvis validatorerne godkender dem.

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XRP Ledger (XRPL) er på vej mod en ny softwareopdatering. Jazzi Copper, der er Head of Product hos RippleX, har offentliggjort fem mulige ændringer til den kommende udgivelse xrpld 3.3.0, som ifølge de foreløbige planer skal frigives allerede i næste uge. Det bekræftes af flere kilder, herunder CoinGape og U.Today, der begge har dækket udmeldingen fra Ripples produktansvarlige.

Fem forslag til ændringer af netværket

Ifølge oplysningerne fra RippleX drejer det sig om fem konkrete forslag til ændringer, såkaldte “amendments”, der samlet skal indgå i den kommende version af XRP Ledgers software. Ændringerne er endnu ikke endeligt vedtaget, men skal først godkendes af netværkets validatorer, før de reelt kan træde i kraft på blockchainen.

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U.Today beskriver udmeldingen som et forsøg på at “re-engineere” dele af XRP’s underliggende teknologi, og fremhæver at de foreslåede tiltag kan få betydning for, hvordan netværket fungerer fremover. Hverken CoinGape eller U.Today oplyser dog de præcise tekniske detaljer bag hvert enkelt forslag, og det fremgår ikke, hvornår en eventuel validator-afstemning ventes afsluttet.

Sådan fungerer godkendelsesprocessen på XRPL

XRP Ledger adskiller sig fra flere andre blockchains ved, at ændringer til protokollen skal godkendes gennem et system af “amendments”, som validatorerne på netværket stemmer om. Det betyder, at selv om RippleX foreslår nye funktioner eller justeringer, er det i sidste ende netværkets decentrale validatorer, der afgør, om ændringerne bliver en realitet.

Denne governance-model er central for XRPL’s arkitektur og skal sikre, at ingen enkelt aktør – heller ikke Ripple selv – kan gennemtvinge ændringer uden bredere opbakning i netværket. Det gør processen mere tidskrævende, men også mere robust over for ensidige beslutninger.

Hvorfor det har betydning for investorer

For danske investorer, der følger kryptomarkedet, er tekniske opdateringer af XRP Ledger relevante, fordi de kan påvirke netværkets funktionalitet, sikkerhed og attraktivitet for institutionelle brugere. Ripple har gennem flere år arbejdet på at positionere XRPL som infrastruktur for blandt andet grænseoverskridende betalinger og tokenisering af finansielle aktiver, og løbende softwareopgraderinger er en del af den udvikling.

Selv om hverken CoinGape eller U.Today direkte kobler den kommende opgradering til XRP-kursen, indgår tekniske fremskridt typisk i den bredere fortælling om netværkets modenhed, som ofte fremhæves af Ripple og dele af krypto-communityet som en faktor for langsigtet tillid til XRP som aktiv.

Det er endnu uvist, hvilke af de fem foreslåede amendments der ender med at blive godkendt af validatorerne, og hvor lang tid en eventuel implementering vil tage. Investorer, der følger XRP tæt, bør derfor holde øje med opdateringer fra RippleX i takt med, at godkendelsesprocessen skrider frem.

Kilder: Coingape, U