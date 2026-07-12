Ripple overvejede at lukke ned og give XRP til aktionærerne, afslører topchef

Ripple-chef Brad Garlinghouse afslører, at selskabet i 2020 overvejede at lukke ned og udlodde XRP til aktionærer i stedet for at kæmpe mod SEC.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Ripples topchef Brad Garlinghouse har afsløret, at kryptovirksomheden bag XRP i 2020 seriøst overvejede at lukke selskabet helt ned og i stedet udlodde sine XRP-beholdninger direkte til aktionærerne. Det skete som reaktion på den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC’s søgsmål mod Ripple, der blev anlagt i december samme år, skriver Coindesk.

Ifølge Garlinghouse drøftede han sammen med medstifter Chris Larsen alternativet til at føre en langvarig og bekostelig retssag mod SEC. Baggrunden var frygten for, at en statslig myndighed med tilsyneladende ubegrænsede ressourcer kunne trække sagen ud og udmatte selskabet økonomisk, fremgår det af Coingapes dækning af samme udtalelser.

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Panik i ledelsen efter søgsmålet

Beslutningen om ikke at lukke ned skulle ifølge de tilgængelige kilder have været tæt på at falde anderledes ud. Både Garlinghouse og Ripples tidligere teknologichef David Schwartz har for nylig givet indblik i, hvor akut situationen føltes internt, da SEC’s søgsmål blev en realitet i december 2020, ifølge U.Today.

Ifølge samme kilde skal Ripples jurister endda have vurderet selskabet som stort set umuligt at redde i lyset af de juridiske og finansielle risici, sagen medførte. Det illustrerer, hvor tæt Ripple efter alt at dømme var på at trække sig fra kampen mod tilsynsmyndigheden i stedet for at føre den videre.

Valget om at kæmpe videre

I sidste ende valgte Ripples ledelse alligevel at kæmpe sagen til ende frem for at afvikle selskabet. Det viste sig senere at være en afgørende beslutning, da retssagen mod SEC trak ud i flere år og fik stor betydning for hele kryptobranchens juridiske rammer i USA.

Sagen mod Ripple har været en af de mest omtalte i amerikansk kryptoregulering, blandt andet fordi den rejste centrale spørgsmål om, hvorvidt XRP skulle betragtes som et værdipapir. Udfaldet har haft konsekvenser langt ud over Ripple selv og har fungeret som en form for pejlemærke for, hvordan andre digitale aktiver kan blive vurderet af amerikanske myndigheder.

Betydning for investorer

For danske og internationale investorer i XRP og andre kryptoaktiver understreger afsløringen, hvor tæt en af de mest markante krypto-retssager i nyere tid var på et helt andet udfald. Havde Ripple valgt at lukke ned i stedet for at kæmpe videre, kunne det have skabt betydelig usikkerhed om XRP’s fremtid og værdi på det tidspunkt.

Episoden fungerer samtidig som en påmindelse om, hvor stor en rolle regulatorisk usikkerhed fortsat spiller for kryptobranchen, og hvor afgørende enkelte retssager kan være for både selskabers overlevelse og investorers tillid til digitale aktiver.

Kilder: CoinDesk, U, Coingape