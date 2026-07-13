Ripple overvejede at lukke ned under SEC-sag – XRP-ejere fik afgørende rolle

Ripple-topchef Brad Garlinghouse afslører, at selskabet overvejede at lukke ned under SEC-sagen. Advokat John Deaton peger på 75.000 XRP-holderes rolle i sejren.

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Ripples topchef Brad Garlinghouse har for første gang offentligt fortalt, at kryptovirksomheden seriøst overvejede at lukke ned, mens den kæmpede mod den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC. Samtidig peger den kendte kryptoadvokat John Deaton på, at det i sidste ende var opbakningen fra omkring 75.000 XRP-ejere, der var afgørende for, at Ripple og dets ledelse kunne stå distancen i den årelange retssag.

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Ripple vejede at give XRP til aktionærerne og lukke butikken

Ifølge CoinDesk fortæller Garlinghouse, at han og medstifter Chris Larsen på et tidspunkt seriøst diskuterede at afvikle Ripple og overdrage selskabets XRP-beholdning til aktionærerne, i stedet for at kæmpe mod SEC. Baggrunden var, at den amerikanske myndighed i sagsanlægget fra 2020 havde tilsyneladende ubegrænsede ressourcer til at trække en retssag ud, mens Ripple som privat virksomhed havde langt snævrere økonomiske og tidsmæssige rammer at operere inden for.

Beslutningen om i stedet at kæmpe sagen igennem viste sig at blive en af de mest omtalte juridiske slagsmål i kryptobranchens historie. SEC anklagede Ripple for at have solgt XRP som et uregistreret værdipapir, og sagen fik enorm betydning for, hvordan hele kryptomarkedet i USA efterfølgende skulle forholde sig til værdipapirlovgivningen.

75.000 XRP-holdere blev en del af kampen

Ifølge U.Today har advokat John Deaton, som selv repræsenterede en gruppe XRP-ejere i sagen, siden beskrevet SEC’s involverede jurister som etisk problematiske i deres tilgang til sagen. Deaton peger på, at omkring 75.000 individuelle XRP-holdere aktivt engagerede sig i sagen og dermed hjalp Ripples ledelse med at fastholde kursen mod SEC gennem hele processen.

Den brede folkelige opbakning fra XRP-fællesskabet blev af mange iagttagere set som usædvanlig i en juridisk sag af denne størrelse, hvor privatpersoner normalt ikke har mulighed for at påvirke udfaldet direkte. Ifølge Deaton bidrog netop dette engagement til, at sagen fik en anden politisk og offentlig dynamik, end SEC oprindeligt havde forventet.

Betydning for investorer i dag

Sagen mod Ripple endte med et delvist opgør, hvor domstolen konkluderede, at XRP-salg til institutionelle investorer i visse tilfælde udgjorde uregistrerede værdipapirhandler, mens salg via børser til almindelige investorer ikke gjorde. Udfaldet har siden fungeret som en vigtig juridisk reference for, hvordan amerikanske myndigheder og domstole vurderer digitale aktiver.

For danske investorer med eksponering mod XRP eller krypto-relaterede aktiver er sagens efterspil fortsat relevant, fordi retningslinjerne for, hvornår et digitalt aktiv betragtes som et værdipapir, har direkte betydning for reguleringen og dermed risikoprofilen på tværs af markeder – også i Europa, hvor MiCA-reguleringen løbende skal afstemmes med udviklingen i USA.

Kilder: U, CoinDesk, Coingape