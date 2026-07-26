Robinhood-chefs X-konto hacket i memecoin-svindel

Vlad Tenevs X-konto blev overtaget af hackere, der brugte den til at promovere en falsk memecoin – endnu et angreb mod en kendt kryptoprofil.

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X-kontoen tilhørende Robinhoods topchef, Vlad Tenev, er blevet hacket og brugt til at promovere en falsk memecoin. Angrebet er bekræftet, og det føjer sig til en lang række lignende sager, hvor hackere kaprer profiler tilhørende kendte erhvervsledere for at lokke følgere til at investere i værdiløse kryptotokens.

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Ifølge oplysninger fra CryptoNewsZ blev Tenevs konto overtaget, hvorefter hackerne offentliggjorde opslag, der reklamerede for en memecoin. Formålet med den type angreb er typisk at få naive investorer til at købe et token, mens svindlerne selv sælger ud, så snart kursen stiger – den såkaldte “pump and dump”-metode, som ofte ses i forbindelse med kaprede profiler på sociale medier.

Endnu en high-profile konto ramt

Sagen føjer sig til en stigende bølge af angreb, hvor hackere målrettet går efter X-konti tilhørende topchefer og kendte personer i krypto- og finansverdenen. Ifølge NewsBTC understreger episoden, hvorfor svindlere fortsat søger mod betroede navne – en velkendt profil med mange følgere giver angriberne øjeblikkelig troværdighed og rækkevidde, når de forsøger at sælge falske tokens.

Robinhood er en af de mest omtalte fintech-aktører i USA og har de seneste år udvidet massivt ind i kryptohandel, herunder tokeniserede aktier og egen blockchain-infrastruktur. Det gør Tenev til en oplagt figur for hackere, der vil udnytte hans troværdighed i kryptomiljøet til at sprede falske investeringsråd.

Et tilbagevendende problem i kryptoverdenen

Kaprede sociale medie-konti har gennem flere år været et yndet redskab for kryptosvindlere. Ved at overtage en konto med mange følgere kan angriberne på kort tid nå ud til tusindvis eller millioner af potentielle ofre, før platformen eller ejeren opdager og genvinder kontrollen over kontoen.

For almindelige investorer er episoden en påmindelse om, at opslag om nye tokens – selv når de tilsyneladende kommer fra en anerkendt profil – altid bør behandles med skepsis. Et hack kan ske på sekunder, og skaden for de investorer, der når at købe ind før svindlen bliver opdaget, kan være betydelig.

Det er endnu ikke oplyst, hvor længe hackerne havde adgang til kontoen, eller hvor stort et beløb der eventuelt er tabt af investorer, der reagerede på de falske opslag. Robinhood har ikke offentliggjort yderligere detaljer om, hvordan overtagelsen af Tenevs konto fandt sted, eller hvilke sikkerhedstiltag selskabet nu overvejer.

Relevans for danske investorer

Robinhood-aktien (HOOD) handles på Nasdaq og følges tæt af mange danske investorer med eksponering mod amerikanske fintech- og kryptoaktier. Selvom selve hacket af Tenevs personlige X-konto ikke direkte påvirker selskabets regnskab eller drift, understreger episoden de omdømmerisici, der følger med, når en topchef er tæt knyttet til virksomhedens kryptostrategi.

Episoden minder samtidig danske kryptoinvestorer om at være ekstra påpasselige med opslag på sociale medier, der annoncerer nye tokens – uanset hvor troværdig afsenderen ser ud til at være. Falske memecoins og lignende svindelnumre er fortsat et af de mest udbredte problemer i kryptobranchen, og angreb mod kendte profiler ser ud til at fortsætte, så længe metoden virker.

Kilder: Cryptonewsz, Newsbtc