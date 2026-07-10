Robinhood-kæde tiltrækker 70 mio. dollar i ether på en uge

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Kryptomarkedet fik torsdag flere nyheder, der peger på en stigende sammensmeltning mellem traditionel finans og blockchain-teknologi. Robinhoods nye blockchain-netværk har på blot en uge tiltrukket over 70 millioner dollar i bridged ether, mens den globale betalingsformidler Swift har taget hul på en pilottest af tokeniserede bankindskud sammen med 17 store banker. Samtidig retter investorer et skarpere blik mod insiderhandler hos bitcoin-minefirmaer, der har kastet sig over AI-infrastruktur.

Det fremgår af den seneste opsamling fra Cointelegraph, der samler dagens vigtigste begivenheder inden for bitcoin, blockchain, DeFi og regulering.

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Robinhood Chain trækker milliardbeløb i ether

Ifølge data fra analysefirmaet Token Terminal er der på under en uge blevet flyttet mere end 70 millioner dollar i ether til Robinhood Chain, det nye blockchain-netværk fra den amerikanske investeringsplatform. Netværket, som er bygget på Arbitrums layer-2-teknologi og er kompatibelt med Ethereum, blev lanceret 1. juli og bruger ETH som sin native gas-token.

Robinhood har selv beskrevet kæden som “AI-native og skræddersyet til reelle aktiver”, og selskabet har allerede lanceret tokeniserede amerikanske aktier til kunder i mere end 120 lande. Efterspørgslen efter tokeniserede aktier er steget markant på tværs af markederne, og Ethereum-økosystemet – inklusive dets layer-2-netværk – har ifølge data fra RWA.xyz mere end 50 procent af markedet for tokeniserede reelle aktiver (RWA).

Token Terminal vurderer, at fortsætter adoptionen af Robinhood Chain, kan netværket blive en betydelig ny kilde til efterspørgsel efter ether. For danske investorer, der følger Ethereum tæt som den næststørste kryptovaluta målt på markedsværdi, er udviklingen interessant, fordi den underbygger tesen om, at Ethereum-netværket fortsat cementerer sin position som det foretrukne fundament for tokeniserede finansielle produkter – et tema, der potentielt kan påvirke ETH-prisen på længere sigt.

Bitcoin-minefirmaers AI-omstilling under lup

Samtidig retter investorer et stigende fokus mod insiderhandler hos børsnoterede bitcoin-minefirmaer, der har omstillet sig til AI-infrastruktur, efter at sektorens kursrally er tabt momentum. Det fremgår af det seneste nyhedsbrev Miner Weekly fra konsulenthuset Blocksbridge Consulting.

Ifølge Blocksbridge har AI-fortællingen hjulpet med at drive markante værdistigninger i minefirmaer, der har omstruktureret sig omkring datacentre og partnerskaber med store cloud-udbydere. Men i takt med at AI-relaterede aktier for nylig har trukket sig tilbage, er opmærksomheden vendt mod ledelser og storaktionærer, der solgte aktier under rallyet – herunder insidere hos TeraWulf, Cipher Digital, Riot Platforms og Core Scientific. Også stablecoin-udstederen Tether nedbragte sin ejerandel i Bitdeer, efter selskabets AI-drevne kursopgang.

Blocksbridge påpeger, at mange af transaktionerne blev gennemført under på forhånd aftalte handelsplaner efter Rule 10b5-1 i det amerikanske regelsæt – en almindelig og lovlig mekanisme for insiderhandler. Ikke desto mindre er investorerne ifølge konsulenthuset i stigende grad optaget af selskabernes governance, og om gevinsterne ved minefirmaernes AI-ekspansion i sidste ende vil komme de menige aktionærer til gode.

Rapporten kommer, mens bitcoin-minefirmaer fortsat investerer massivt i AI-infrastruktur for at sprede deres forretning ud over ren krypto-mining, på trods af voksende tvivl om, hvorvidt de investeringer vil generere meningsfulde afkast på længere sigt. For danske investorer, der overvejer eksponering mod minesektoren, understreger sagen behovet for at holde øje med både aktiekurser og selskabernes indberetninger om insiderhandler.

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Swift går i luften med blockchain-baseret ledger

Verdens største netværk for finansiel meddelelsesudveksling, Swift, oplyser, at selskabets blockchain-baserede ledger nu er klar til indledende brug efter ni måneders udvikling. Det skriver Swift i en meddelelse torsdag.

Ifølge Swift forbereder 17 store banker sig på at pilottest e grænseoverskridende betalinger med tokeniserede bankindskud på det nye ledger. Blandt bankerne er HSBC, Citi, BNP Paribas, UBS, ANZ, DBS og Standard Chartered. Ledgeret skal gøre det muligt for de deltagende banker at understøtte grænseoverskridende betalinger døgnet rundt – inklusive om natten og i weekenden – samtidig med at eksisterende krav til compliance, kredit, risiko og kontrol i den nuværende betalingsbehandling opretholdes.

Lanceringen markerer endnu et skridt i bankernes bestræbelser på at anvende tokeniserede indskud inden for reguleret finansiel infrastruktur, samtidig med at man udvider betalingsmulighederne ud over de traditionelle bankåbningstider. Swift oplyser, at man planlægger at udvide ledgerets funktionalitet og tilgængelighed efter den indledende, kontrollerede opstartsfase.

Swifts eksisterende interbanknetværk forbinder ifølge selskabet mere end 11.500 banker og finansielle institutioner i over 200 lande og territorier, og selskabet oplyser, at 75 procent af betalingerne på det nuværende netværk allerede når frem til modtagerbanken inden for 10 minutter – ofte på få sekunder. For danske banker og investorer, der følger udviklingen inden for tokeniserede indskud og digitale betalingsløsninger, er Swifts skridt et signal om, at etablerede finansielle infrastrukturer i stigende grad integrerer blockchain-teknologi, uden at gå på kompromis med gældende regulering.