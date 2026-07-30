Robinhood sætter rekord: Omsætning på 1,31 mia. dollar drevet af prediction markets

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Den amerikanske handelsplatform Robinhood har leveret sit bedste kvartal nogensinde med en rekordomsætning på 1,31 milliarder dollar. Fremgangen skyldes primært en eksplosiv vækst i selskabets forretning med prediction markets, mens indtægterne fra kryptohandel faldt markant, viser tal fra kvartalsregnskabet.

Ifølge MarketWatch tidobledes Robinhoods indtægter fra prediction markets i andet kvartal sammenlignet med samme periode tidligere. Prediction markets giver brugere mulighed for at handle kontrakter baseret på udfaldet af begivenheder – fra valgresultater til sportsbegivenheder og makroøkonomiske nøgletal – og har på kort tid udviklet sig til en central indtægtskilde for selskabet.

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Prediction markets overtager kryptos rolle

Flere kilder peger på, at prediction markets nu udfylder den rolle, som kryptohandel tidligere spillede for Robinhoods vækst. Ifølge Decrypt trak segmentet sammen med den nyligt lancerede blockchain-satsning Robinhood Chain kvartalet op til det bedste i selskabets historie.

Samtidig faldt Robinhoods indtægter fra kryptotransaktioner betydeligt. Ifølge Cointelegraph gik kryptoomsætningen tilbage med 38 procent, hvilket Fortune også bekræfter med henvisning til, at kryptoindtægterne faldt “significantly” i kvartalet. Faldet kommer, selv om Robinhood samtidig har udvidet sin digitale aktivforretning med blandt andet tokeniserede aktier og decentraliseret långivning via Robinhood Chain.

Det tegner et billede af en forretning i forandring: Mens den klassiske kryptohandel – som tidligere var en vigtig vækstmotor for Robinhood – er kølet af, har selskabet formået at finde nye indtægtskilder, der mere end kompenserer for tilbagegangen.

Volatilitet på markedet skaber handelsbonanza

Ifølge MarketWatch har den generelle markedsvolatilitet i perioden været en medvirkende faktor til den store aktivitet på Robinhoods platform. Usikkerhed på de finansielle markeder har historisk øget handelsaktiviteten blandt detailinvestorer, og det ser ud til at have været tilfældet igen i dette kvartal, hvor både traditionel aktiehandel og de nyere prediction markets har trukket kunder til platformen.

Robinhoods CFO har ifølge Fortune uddybet, hvordan prediction market-forretningen har udviklet sig fra et nichesegment til en betydelig indtægtskilde, der nu overgår analytikernes forventninger på flere fronter. Selskabet slog samlet set de estimater, markedet havde stillet op forud for regnskabet, selv med den svage udvikling i kryptodelen af forretningen taget i betragtning.

Hvad betyder det for danske investorer

Robinhood er ikke direkte tilgængelig for danske detailinvestorer på samme måde som i USA, men aktien (HOOD) handles på Nasdaq og følges tæt af internationale investorer som en indikator for stemningen blandt amerikanske detailhandlere. Et rekordkvartal drevet af nye produktkategorier som prediction markets kan signalere en bredere forskydning i, hvordan detailinvestorer allokerer deres spekulative kapital – væk fra krypto og over mod begivenhedsbaserede væddemål.

For danske investorer, der følger amerikanske vækstaktier eller har eksponering mod fintech-sektoren, er udviklingen relevant som en pejling på, hvor detailinvestorernes interesse bevæger sig hen i en periode med svingende markeder. Samtidig understreger det faldende kryptobidrag, at selv store spillere på markedet oplever betydelig variation i indtjeningen fra digitale aktiver fra kvartal til kvartal.

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Robinhoods seneste regnskab illustrerer, hvordan hurtigt skiftende produktinnovationer kan omforme et selskabs indtjeningsprofil på kort tid. Fra at have været drevet af meme-aktier og siden krypto, er det nu prediction markets og blockchain-relaterede produkter, der driver væksten – en udvikling investorer bør holde øje med fremadrettet.

Kilder: Seeking Alpha, MarketWatch, Fortune, Decrypt, Cointelegraph